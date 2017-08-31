Легендарный «кукурузник» Ан-2 отмечает юбилей

Самолету Ан-2 , вошедшему в Книгу рекордов Гиннесса, готовят преемника.

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Ровно 70 лет назад прошли первые испытания знаменитого самолета Ан-2. Этот самолет попал в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире, который выпускали более 60 лет.



Ан-2 до сих пор летает по всей стране. Если в Подмосковье увидеть его в небе — редкая удача, то 12 миллионов россиян, которые живут в отдаленных уголках Сибири и Дальнего востока, до сих пор видят в Ан-2 буревестника цивилизации. И хотя пассажиров эти самолеты уже практически не перевозят, по части доставки грузов у Ан-2, кроме, пожалуй, вертолета МИ-8, конкурентов нет. «Кукурузник» берет на борт до полутора тонн груза и может без дозаправки долететь, например, из Москвы в Самару.



Сейчас самолет активно эксплуатируют в полях и на небольших аэродромах.И до сих пор Ан-2 нетрудно встретить в небе, когда едешь вдоль полей, или увидеть его на небольших аэродромах.



Самолет выпускали в Советском Союзе, Польше, Китае. В последние годы появляются новые проекты по модернизации этой модели. Продолжается программа ремоторизации Ан-2 — замена старых поршневых двигателей на турбовинтовые. Но серийное производство «кукурузника», несмотря на любовь авиаторов, уже никогда не воскреснет. Впрочем, и уйти в прошлое бипланам в России тоже дать не должны. В Новосибирске сейчас испытывают новый самолет ТВС-2, сохранив надежность своего предка, обзавелся современным двигателем и умной кабиной пилотов.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.