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  • 02.09, 14:49
    Пилот разбившегося Ан-2 увел самолет от толпы зрителей: видео. авиасалоны и авиашоу, авиационные катастрофы и происшествия, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПилот разбившегося Ан-2 увел самолет от толпы зрителей: видео

    Пилот разбившегося Ан-2 увел самолет от толпы зрителей: видео

    1 комментарий
    Пилот разбившегося <nobr>Ан-2</nobr> увел самолет от толпы зрителей: видео

    Пилот разбившегося Ан-2 увел самолет от толпы зрителей: видео

    Пилот разбившегося <nobr>Ан-2</nobr> увел самолет от толпы зрителей: видео

      В Балашихе во время показательных полетов разбился Ан-2. Погибли два человека — пилоты, находившиеся на борту. В распоряжении НТВ оказалось видео одного из очевидцев катастрофы.

      Ставшие очевидцами ЧП посетители авиашоу выкладывают в Сеть видео падения самолета и фото с места катастрофы.

      Один из очевидцев трагедии рассказал, что пилот разбившегося Ан-2 увел самолет от зрителей в самый последний момент.

      Очевидец: «Летчик успел отвернуть в последний момент, когда выходил из сложного пике. Никто не пострадал».



      смотретьОчевидец снял на видео момент падения Ан-2 на авиашоу в Балашихе
      Очевидец снял на видео момент падения Ан-2 на авиашоу в Балашихе
      Самолет задел крылом землю и загорелся. В настоящее время проводится ликвидация последствий разрушения самолета на земле. Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, «на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения доследственной проверки». Причиной катастрофы, по предварительной версии, стала ошибка экипажа.


      inna_ie: «Ужасная трагедия!!! Соболезнования родным и близким».

      anatoliigornaev: «Как это всегда печально, когда души пилотов улетают навсегда! Так быстро и неожиданно!»

      Авиашоу проводилось в субботу на аэродроме Чёрное ДОСААФ, показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2.

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