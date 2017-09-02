Пилот разбившегося Ан-2 увел самолет от толпы зрителей: видео

В Балашихе во время показательных полетов разбился
Ан-2. Погибли два человека — пилоты, находившиеся на борту. В распоряжении НТВ оказалось видео одного из очевидцев катастрофы.
Ставшие очевидцами ЧП посетители авиашоу выкладывают в Сеть видео падения самолета и фото с места катастрофы.
Один из очевидцев трагедии рассказал, что пилот разбившегося Ан-2 увел самолет от зрителей в самый последний момент.
Очевидец: «Летчик успел отвернуть в последний момент, когда выходил из сложного пике. Никто не пострадал».
Самолет задел крылом землю и загорелся. В настоящее время проводится ликвидация последствий разрушения самолета на земле. Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, «на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения доследственной проверки». Причиной катастрофы, по предварительной версии, стала ошибка экипажа.
inna_ie: «Ужасная трагедия!!! Соболезнования родным и близким».
anatoliigornaev: «Как это всегда печально, когда души пилотов улетают навсегда! Так быстро и неожиданно!»
Авиашоу проводилось в субботу на аэродроме Чёрное ДОСААФ, показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2.
Один из очевидцев трагедии рассказал, что пилот разбившегося Ан-2 увел самолет от зрителей в самый последний момент.
Очевидец: «Летчик успел отвернуть в последний момент, когда выходил из сложного пике. Никто не пострадал».
Самолет задел крылом землю и загорелся. В настоящее время проводится ликвидация последствий разрушения самолета на земле. Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, «на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения доследственной проверки». Причиной катастрофы, по предварительной версии, стала ошибка экипажа.
inna_ie: «Ужасная трагедия!!! Соболезнования родным и близким».
anatoliigornaev: «Как это всегда печально, когда души пилотов улетают навсегда! Так быстро и неожиданно!»
Авиашоу проводилось в субботу на аэродроме Чёрное ДОСААФ, показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2.
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