Сирийская армия сжимает кольцо вокруг ИГИЛ при поддержке ВКС РФ

Группировка сирийских правительственных войск при поддержке российских ВКС продолжает успешное наступление в направлении
Дейр-эз-Зора с целью деблокирования города от боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», сообщили в Минобороны России.
Боевики ИГИЛ, по информации российского военного ведомства, «не оставляют попыток остановить продвижение сирийских войск, перебрасывая в район Дейр-эз-Зора тяжелую бронетехнику, машины повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами, вооружение и боеприпасы, а также создают новые укрепрайоны с оборудованными артиллерийскими и минометными позициями».
Российские самолеты Су-34 и Су-35 уничтожают вновь выявленные цели круглосуточно. В минобороны подчеркнули, что с момента обнаружения целей боевиков до их уничтожения проходит несколько минут.
Так, за последние двое суток российская авиация уничтожила девять единиц бронетехники, включая два танка, шесть огневых позиций артиллерии, одну РСЗО кустарного производства, три склада с боеприпасами, пункт управления, а также более 20 грузовых автомобилей с топливом, оружием и боеприпасами.
Минобороны РФ: «Благодаря результативным действиям российских ВКС сирийские правительственные войска продолжают сжимать кольцо вокруг группировки ИГИЛ в районе населенного пункта Акербат в провинции Хама».
Разгром ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора и деблокирование города станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирии, подчеркнули в ведомстве.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура предположил, что последние оплоты ИГИЛ, скорее всего, падут к концу октября.
Накануне Минобороны опубликовало кадры авиаудара вертолетов ВКС РФ по боевикам ИГИЛ.
Российские самолеты Су-34 и Су-35 уничтожают вновь выявленные цели круглосуточно. В минобороны подчеркнули, что с момента обнаружения целей боевиков до их уничтожения проходит несколько минут.
Так, за последние двое суток российская авиация уничтожила девять единиц бронетехники, включая два танка, шесть огневых позиций артиллерии, одну РСЗО кустарного производства, три склада с боеприпасами, пункт управления, а также более 20 грузовых автомобилей с топливом, оружием и боеприпасами.
Минобороны РФ: «Благодаря результативным действиям российских ВКС сирийские правительственные войска продолжают сжимать кольцо вокруг группировки ИГИЛ в районе населенного пункта Акербат в провинции Хама».
Разгром ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора и деблокирование города станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирии, подчеркнули в ведомстве.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура предположил, что последние оплоты ИГИЛ, скорее всего, падут к концу октября.
Накануне Минобороны опубликовало кадры авиаудара вертолетов ВКС РФ по боевикам ИГИЛ.
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