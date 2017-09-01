В ООН предсказали, когда падут последние оплоты ИГИЛ

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура предположил, когда будут уничтожены оставшиеся опорные пункты запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ).
По мнению де Мистуры, последние оплоты ИГИЛ, скорее всего, падут к концу октября, сообщает агентство Reuters.
Стефан де Мистура: «То, что мы видим, по моему мнению, — начало конца этой войны. Мы должны гарантировать, что это также станет началом мира. Вот, в чем заключается вызов в настоящий момент».
Де Мистура добавил, что в настоящий момент только три точки в Сирии не отличаются стабильностью. Это Ракка, Дейр-эз-Зор и Идлиб. Спецпосланник предположил, что сирийская армия при поддержке российских ВКС освободит Дейр-эз-Зор к концу сентября, а Ракка будет полностью освобождена к концу октября. В Идлибе же, по его мнению, сосредоточены силы «ан-Нусры», а не ИГИЛ.
При этом де Мистура отметил, что при поддержке оппозиции и правительства Сирии выборы в стране можно будет провести в течение года.
Стефан де Мистура: «То, что мы видим, по моему мнению, — начало конца этой войны. Мы должны гарантировать, что это также станет началом мира. Вот, в чем заключается вызов в настоящий момент».
Де Мистура добавил, что в настоящий момент только три точки в Сирии не отличаются стабильностью. Это Ракка, Дейр-эз-Зор и Идлиб. Спецпосланник предположил, что сирийская армия при поддержке российских ВКС освободит Дейр-эз-Зор к концу сентября, а Ракка будет полностью освобождена к концу октября. В Идлибе же, по его мнению, сосредоточены силы «ан-Нусры», а не ИГИЛ.
При этом де Мистура отметил, что при поддержке оппозиции и правительства Сирии выборы в стране можно будет провести в течение года.
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