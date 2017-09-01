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  • 01.09, 23:40

    Опубликованы кадры авиаудара вертолетов ВКС РФ по боевикам ИГИЛ в Сирии

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    Опубликованы кадры авиаудара вертолетов ВКС РФ по боевикам ИГИЛ в Сирии

    Опубликованы кадры авиаудара вертолетов ВКС РФ по боевикам ИГИЛ в Сирии

    Опубликованы кадры авиаудара вертолетов ВКС РФ по боевикам ИГИЛ в Сирии

    Российские боевые вертолеты Ми-28Н нанесли удары по террористам «Исламского государства» в центральной части Сирии, окруженным войсками сирийской армии.

    Правительственные войска САР при поддержке вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35 прорвали «котел» террористов, в котором боевики «Исламского государства» находились с лета 2014 года, пишет РИА Новости.

    На опубликованных видеокадрах видно, как на позиции боевиков ИГ заходит российский боевой вертолет Ми-35, который выпускает неуправляемые снаряды по выявленным целям.

    Сирийская пехота переходит в наступление, но сталкивается с плотным огнем противника. И тогда российские вертолеты наносят новый авиаудар, уничтожая укрепления террористов.



    смотретьСирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила более 800 боевиков ИГ в районе Ганем-Али
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