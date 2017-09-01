Опубликованы кадры авиаудара вертолетов ВКС РФ по боевикам ИГИЛ в Сирии

Российские боевые вертолеты
Ми-28Н нанесли удары по террористам «Исламского государства» в центральной части Сирии, окруженным войсками сирийской армии.
Правительственные войска САР при поддержке вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35 прорвали «котел» террористов, в котором боевики «Исламского государства» находились с лета 2014 года, пишет РИА Новости.
На опубликованных видеокадрах видно, как на позиции боевиков ИГ заходит российский боевой вертолет Ми-35, который выпускает неуправляемые снаряды по выявленным целям.
Сирийская пехота переходит в наступление, но сталкивается с плотным огнем противника. И тогда российские вертолеты наносят новый авиаудар, уничтожая укрепления террористов.
Напомним, в последние дни августа армия Башара Асада и российские ВКС завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки боевиков «Исламского государства» в районе города Ганем-Али.
Было ликвидировано более 800 террористов, уничтожено большое количество бронетехники и минометов.
На опубликованных видеокадрах видно, как на позиции боевиков ИГ заходит российский боевой вертолет Ми-35, который выпускает неуправляемые снаряды по выявленным целям.
Сирийская пехота переходит в наступление, но сталкивается с плотным огнем противника. И тогда российские вертолеты наносят новый авиаудар, уничтожая укрепления террористов.
Напомним, в последние дни августа армия Башара Асада и российские ВКС завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки боевиков «Исламского государства» в районе города Ганем-Али.
Было ликвидировано более 800 террористов, уничтожено большое количество бронетехники и минометов.
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