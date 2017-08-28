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  • 28.08, 18:15

    Авиация РФ уничтожила в Сирии более 20 автомобилей с оружием ИГИЛ

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    Авиация РФ уничтожила в Сирии более 20 автомобилей с оружием ИГИЛ

    Авиация РФ уничтожила в Сирии более 20 автомобилей с оружием ИГИЛ

    Российская авиация за последние сутки уничтожила в районе сирийского Дейр-эз-Зора четыре танка и более 20 автомобилей.

    Машины с оружием принадлежали запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство».

    Минобороны РФ: «Российские ВКС в течение ночи и сегодняшнего дня продолжали успешно наносить удары по целям ИГИЛ, уничтожив четыре танка, 16 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберными пулеметами, шесть большегрузных автомобилей с боеприпасами, а также два укрепрайона с оборудованными артиллерийскими позициями».

    Также в российском военном ведомстве рассказали, что игиловцы организовали перегруппировку в районе Дейр-эз-Зора и стягивают танки.

    Минобороны РФ: «После успешных наступательных действий группировки сирийских войск при поддержке российских ВКС в районе города Ганем-Али боевики ИГИЛ пытаются перегруппироваться и подготовить укрепрайоны в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор».

    По данным Минобороны, боевики перебрасывают тяжелую технику, включая танки и автомобили повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, сообщает «Интерфакс».

    смотретьСирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила более 800 боевиков ИГ в районе Ганем-Али
    Сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила более 800 боевиков ИГ в районе Ганем-Али
    Накануне стало известно, что армия Башара Асада и российские ВКС завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки «Исламское государство» в районе города Ганем-Али. Было ликвидировано более 800 террористов, уничтожено более 10 танков и минометов.

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