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  • 01.09, 17:36

    «Контузия сработала»: экс-сенатор Джабраилов назвал причину стрельбы в московском отеле

    3 комментария
    «Контузия сработала»: <nobr>экс-сенатор</nobr> Джабраилов назвал причину стрельбы в московском отеле

    «Контузия сработала»: экс-сенатор Джабраилов назвал причину стрельбы в московском отеле

    «Контузия сработала»: <nobr>экс-сенатор</nobr> Джабраилов назвал причину стрельбы в московском отеле
  • Фото: ТАСС

    • Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов, который был задержан за стрельбу в отеле в центре Москвы, объяснил происшествие провокацией.

    По словам Джабраилова, руководство гостиницы и служба безопасности хотели его выжить, и он поддался на провокацию. При этом миллиардер заявил, что не хотел бы говорить о причине своего конфликта с сотрудниками отеля.

    Умар Джабраилов: «Я бы не хотел касаться этой темы. Она гнусная. Очень недостойное их поведение по отношению ко мне и моим гостям взорвало меня. Я был в тот момент немного в раздумьях о войне. Контузия сработала. Потом, когда я осознал (что происходит), я тут же разрядил обойму и стал ждать в номере, когда за мной приедут. Я все прекрасно понимал».

    Также Джабраилов поблагодарил полицейских, которые поступили с ним «дерзко, но правильно и профессионально», а также опроверг сообщения СМИ о том, что у него в номере якобы нашли некий белый порошок. Экс-сенатор заявил, что «если они что и могли найти, то пищевую соду».

    Умар Джабраилов: «Ничего не нашли. Это все наговоры и клевета недоброжелателей. Я не понимаю, если человек известен, он должен весь фраерский набор иметь. Это неправда».

    При этом предприниматель подчеркнул, что является законопослушным гражданином и готов ответить за свой поступок, передает РБК.

    смотретьЭкс-сенатор Джабраилов устроил стрельбу в отеле из-за ужина и уборщицы
    Экс-сенатор Джабраилов устроил стрельбу в отеле из-за ужина и уборщицы
    Напомним, предприниматель и бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов был задержан 30 августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. По данным полиции, экс-сенатор сделал три выстрела в потолок и сначала заявил «Без боя не сдамся», однако потом согласился сложить оружие. В результате ЧП никто не пострадал.

    В отношении задержанного экс-сенатора было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Позднее его отпустили под подписку о невыезде.

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