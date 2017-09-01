Русские волонтеры помогают пострадавшим от стихийного бедствия в США

Топ-модель из Хабаровска помогает жителям истерзанного тайфуном Техаса справиться с последствиями удара стихии.
Истерзанный ураганом Техас оказался на грани экологической катастрофы. В четверг на химическом заводе, расположенном недалеко от Хьюстона, прогремело два мощных взрыва. О том, что это произойдет, владельцы предупредили заранее: непогода вывела из строя всю систему охлаждения предприятия. И емкости с ядовитыми веществами стали взрываться одна за другой. Из зоны заражения эвакуировали около 300 человек. Но уверенности в том, что вывезли всех, у властей нет.
Кварталы в районе предприятия прочесывают сотни спасателей и волонтеров. Оказавшихся в ловушке наводнения эвакуируют авиацией, других — вывозят на лодках. И здесь им на помощь спешат волонтеры, среди которых оказалось немало россиян.
На личной страничке Анастасии Семёновой — номинантки на титул «Мисс Хьюстон» — фото в бикини сменились кадрами затопленного города.
Анастасия Семёнова, волонтер: «Сейчас город все еще под водой. Многие люди эвакуируются. Открыли дамбы, но вода пока еще не сходит».
Девушка создала свой маленький фонд и на перечисленные деньги покупает самое необходимое для пострадавших от стихийного бедствия. Первая попытка передать помощь не увенчались успехом: очередь из желающих большая, и Анастасию направляют к другому убежищу.
О том, что происходит в самих центрах временного размещения рассказывает волонтер Константин Логинов.
Константин Логинов, волонтер: «Здесь людей стало меньше, многих увезли в другие центры, но несколько тысяч еще здесь. Так и живем».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Кварталы в районе предприятия прочесывают сотни спасателей и волонтеров. Оказавшихся в ловушке наводнения эвакуируют авиацией, других — вывозят на лодках. И здесь им на помощь спешат волонтеры, среди которых оказалось немало россиян.
На личной страничке Анастасии Семёновой — номинантки на титул «Мисс Хьюстон» — фото в бикини сменились кадрами затопленного города.
Анастасия Семёнова, волонтер: «Сейчас город все еще под водой. Многие люди эвакуируются. Открыли дамбы, но вода пока еще не сходит».
Девушка создала свой маленький фонд и на перечисленные деньги покупает самое необходимое для пострадавших от стихийного бедствия. Первая попытка передать помощь не увенчались успехом: очередь из желающих большая, и Анастасию направляют к другому убежищу.
О том, что происходит в самих центрах временного размещения рассказывает волонтер Константин Логинов.
Константин Логинов, волонтер: «Здесь людей стало меньше, многих увезли в другие центры, но несколько тысяч еще здесь. Так и живем».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии