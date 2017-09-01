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  • 01.09, 02:28
    Русские волонтеры помогают пострадавшим от стихийного бедствия в США. США, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРусские волонтеры помогают пострадавшим от стихийного бедствия в США

    Русские волонтеры помогают пострадавшим от стихийного бедствия в США

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    Русские волонтеры помогают пострадавшим от стихийного бедствия в США

    Русские волонтеры помогают пострадавшим от стихийного бедствия в США

    Русские волонтеры помогают пострадавшим от стихийного бедствия в США

      Топ-модель из Хабаровска помогает жителям истерзанного тайфуном Техаса справиться с последствиями удара стихии.

      Истерзанный ураганом Техас оказался на грани экологической катастрофы. В четверг на химическом заводе, расположенном недалеко от Хьюстона, прогремело два мощных взрыва. О том, что это произойдет, владельцы предупредили заранее: непогода вывела из строя всю систему охлаждения предприятия. И емкости с ядовитыми веществами стали взрываться одна за другой. Из зоны заражения эвакуировали около 300 человек. Но уверенности в том, что вывезли всех, у властей нет.

      Кварталы в районе предприятия прочесывают сотни спасателей и волонтеров. Оказавшихся в ловушке наводнения эвакуируют авиацией, других — вывозят на лодках. И здесь им на помощь спешат волонтеры, среди которых оказалось немало россиян.

      На личной страничке Анастасии Семёновой — номинантки на титул «Мисс Хьюстон» — фото в бикини сменились кадрами затопленного города.

      Анастасия Семёнова, волонтер: «Сейчас город все еще под водой. Многие люди эвакуируются. Открыли дамбы, но вода пока еще не сходит».

      Девушка создала свой маленький фонд и на перечисленные деньги покупает самое необходимое для пострадавших от стихийного бедствия. Первая попытка передать помощь не увенчались успехом: очередь из желающих большая, и Анастасию направляют к другому убежищу.

      О том, что происходит в самих центрах временного размещения рассказывает волонтер Константин Логинов.

      Константин Логинов, волонтер: «Здесь людей стало меньше, многих увезли в другие центры, но несколько тысяч еще здесь. Так и живем».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».



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