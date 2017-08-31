После взрывов на химзаводе в Техасе в больницы обратились десять человек

После взрывов на затопленном
из-за урагана «Харви» химическом заводе за медицинской помощью обратились десять человек, один из них госпитализирован.
Из-за наводнения завод компании Arkema, расположенный всего в 40-ка километрах от центра Хьюстона, полностью лишился источников энергии, и в результате там самовоспламенились и сдетонировали опасные вещества, которые требуют постоянного принудительного охлаждения.
Около 300 человек, проживающих в окрестностях «Аркемы», были спешно эвакуированы. При этом власти не уверены, что в зоне эвакуации радиусом в три километра не осталось людей. Местный шериф направил десяток своих подчиненных перекрыть все дороги, ведущие к химзаводу. Один из полицейских надышался едким дымом и был госпитализирован. Кроме него еще девять человек обратились за помощью к врачам.
Руководство компании заявляет, что взрывы будут продолжаться, но не уточняет, насколько они будут мощными и как много опасных веществ хранится на заводе. Пожар на заводе решено не тушить, чтобы дать выгореть токсичным химикатам. Сейчас агентство по чрезвычайным ситуациям США пытается определить, куда потянется шлейф выброса, который уже назвали очень опасным.
Около 300 человек, проживающих в окрестностях «Аркемы», были спешно эвакуированы. При этом власти не уверены, что в зоне эвакуации радиусом в три километра не осталось людей. Местный шериф направил десяток своих подчиненных перекрыть все дороги, ведущие к химзаводу. Один из полицейских надышался едким дымом и был госпитализирован. Кроме него еще девять человек обратились за помощью к врачам.
Руководство компании заявляет, что взрывы будут продолжаться, но не уточняет, насколько они будут мощными и как много опасных веществ хранится на заводе. Пожар на заводе решено не тушить, чтобы дать выгореть токсичным химикатам. Сейчас агентство по чрезвычайным ситуациям США пытается определить, куда потянется шлейф выброса, который уже назвали очень опасным.
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