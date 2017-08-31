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  • 31.08, 18:54

    В Совфеде предлагают ввести визы для приезжих из Средней Азии

    2 комментария
    • Фото РИА Новости
    В Совфеде предлагают ввести визы для приезжих из Средней Азии

    В Совфеде предлагают ввести визы для приезжих из Средней Азии

    В Совфеде предлагают ввести визы для приезжих из Средней Азии
  • Фото РИА Новости

    • В верхней палате российского парламента прозвучало предложение ввести визовый режим для приезжающих в Россию граждан среднеазиатских государств.

    С такой инициативой выступил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «В республиках Средней Азии созданы очаги социальной напряженности. Пусть не обижаются на меня руководители этих государств, но это так. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жесткий контроль на границе».

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    Предложение ввести визовый режим для граждан среднеазиатских стран прозвучало после сообщения ФСБ о задержании двух боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство». Пойманные экстремисты оказались выходцами из Центральной Азии. Они признались, что по указке ИГИЛ 1 сентября планировали устроить теракты в Москве и Подмосковье, передает РИА Новости.

    По словам Клинцевича, если подобные случаи подготовки атак в России выходцами из Средней Азии будут учащаться, он сам «как зампред комитета Совета Федерации по обороне» будет выходить с такими предложениями. «Другого выхода здесь нет», — заявил он.

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