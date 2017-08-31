В Совфеде предлагают ввести визы для приезжих из Средней Азии

В верхней палате российского парламента прозвучало предложение ввести визовый режим для приезжающих в Россию граждан среднеазиатских государств.
С такой инициативой выступил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «В республиках Средней Азии созданы очаги социальной напряженности. Пусть не обижаются на меня руководители этих государств, но это так. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жесткий контроль на границе».
Предложение ввести визовый режим для граждан среднеазиатских стран прозвучало после сообщения ФСБ о задержании двух боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство». Пойманные экстремисты оказались выходцами из Центральной Азии. Они признались, что по указке ИГИЛ 1 сентября планировали устроить теракты в Москве и Подмосковье, передает РИА Новости.
По словам Клинцевича, если подобные случаи подготовки атак в России выходцами из Средней Азии будут учащаться, он сам «как зампред комитета Совета Федерации по обороне» будет выходить с такими предложениями. «Другого выхода здесь нет», — заявил он.
Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «В республиках Средней Азии созданы очаги социальной напряженности. Пусть не обижаются на меня руководители этих государств, но это так. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жесткий контроль на границе».
Предложение ввести визовый режим для граждан среднеазиатских стран прозвучало после сообщения ФСБ о задержании двух боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство». Пойманные экстремисты оказались выходцами из Центральной Азии. Они признались, что по указке ИГИЛ 1 сентября планировали устроить теракты в Москве и Подмосковье, передает РИА Новости.
По словам Клинцевича, если подобные случаи подготовки атак в России выходцами из Средней Азии будут учащаться, он сам «как зампред комитета Совета Федерации по обороне» будет выходить с такими предложениями. «Другого выхода здесь нет», — заявил он.
Комментарии