В МИД РФ считают похищением задержание журналистки Курбатовой на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает похищением действия Службы безопасности Украины в отношении корреспондента Первого канала Анны Курбатовой.
Мария Захарова: «Кроме как очередным похищением российского журналиста, в данном случае корреспондентки Первого канала Анны Курбатовой, это квалифицировать сложно».
Представитель МИД подчеркнула, что Россия шокирована действиями киевского режима в отношении российских журналистов, а также молчанием зарубежных стран, не давших никакой квалификации случившемуся.
Мария Захарова: «Не менее этого шокировало и то, что мы не услышали ни от одного высокопоставленного представителя зарубежных стран какой-либо квалификации данных действий Киева».
Накануне в российской прессе появилась информация о похищении корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позже стало известно, что Курбатову забрали сотрудники СБУ, так как ее сюжеты якобы вредили национальным интересам. Вечером ее выслали из страны с запретом въезда на три года. Сегодня утром девушка сообщила, что находится на пограничном пункте «Новые Юрковичи» в Брянской области.
За последние годы Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ, а основные теле- и радиоканалы на Украине и вовсе запрещены.
Представитель МИД подчеркнула, что Россия шокирована действиями киевского режима в отношении российских журналистов, а также молчанием зарубежных стран, не давших никакой квалификации случившемуся.
Мария Захарова: «Не менее этого шокировало и то, что мы не услышали ни от одного высокопоставленного представителя зарубежных стран какой-либо квалификации данных действий Киева».
Накануне в российской прессе появилась информация о похищении корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позже стало известно, что Курбатову забрали сотрудники СБУ, так как ее сюжеты якобы вредили национальным интересам. Вечером ее выслали из страны с запретом въезда на три года. Сегодня утром девушка сообщила, что находится на пограничном пункте «Новые Юрковичи» в Брянской области.
За последние годы Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ, а основные теле- и радиоканалы на Украине и вовсе запрещены.
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