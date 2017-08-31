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  • 31.08, 17:24

    В МИД РФ считают похищением задержание журналистки Курбатовой на Украине

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    В МИД РФ считают похищением задержание журналистки Курбатовой на Украине

    В МИД РФ считают похищением задержание журналистки Курбатовой на Украине

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает похищением действия Службы безопасности Украины в отношении корреспондента Первого канала Анны Курбатовой.

    Мария Захарова: «Кроме как очередным похищением российского журналиста, в данном случае корреспондентки Первого канала Анны Курбатовой, это квалифицировать сложно».

    Представитель МИД подчеркнула, что Россия шокирована действиями киевского режима в отношении российских журналистов, а также молчанием зарубежных стран, не давших никакой квалификации случившемуся.

    Мария Захарова: «Не менее этого шокировало и то, что мы не услышали ни от одного высокопоставленного представителя зарубежных стран какой-либо квалификации данных действий Киева».

    смотретьВыдворенная с Украины журналистка Курбатова находится в Брянской области
    Выдворенная с Украины журналистка Курбатова находится в Брянской области
    Накануне в российской прессе появилась информация о похищении корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позже стало известно, что Курбатову забрали сотрудники СБУ, так как ее сюжеты якобы вредили национальным интересам. Вечером ее выслали из страны с запретом въезда на три года. Сегодня утром девушка сообщила, что находится на пограничном пункте «Новые Юрковичи» в Брянской области.

    За последние годы Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ, а основные теле- и радиоканалы на Украине и вовсе запрещены.

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