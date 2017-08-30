Задержанный за избиение блогера в Парке Горького не признал вину

Корней Макаров, задержанный за избиение до смерти блогера в Парке Горького, не считает себя виновным.
Адвокат подозреваемого в смертельном избиении человека в Парке Горького сообщил, что его подзащитный не считает себя виновным, передает РИА Новости.
Артём Миняйчев, адвокат: «Мой подзащитный не признал вину».
Предполагаемый преступник — сын актера популярного телесериала «Интерны». Сегодня ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть», по которой грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие просит суд поместить Макарова под стражу.
Нападение на 29-летнего Станислава Думкина произошло 13 августа. Молодой человек гулял с друзьями в Парке имени Горького, к нему подошли неизвестные, сбили с его головы шляпу и начали избивать. Мужчину увезли в больницу в бессознательном состоянии, через неделю он скончался.
Личность подозреваемого установили с помощью видеозаписи с камер видеонаблюдения. Им оказался 23-летний Корней Макаров, сын актера из телесериала «Интерны» Сергея Макарова. Он добровольно прибыл к следователям в сопровождении адвоката.
Артём Миняйчев, адвокат: «Мой подзащитный не признал вину».
Предполагаемый преступник — сын актера популярного телесериала «Интерны». Сегодня ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть», по которой грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие просит суд поместить Макарова под стражу.
Нападение на 29-летнего Станислава Думкина произошло 13 августа. Молодой человек гулял с друзьями в Парке имени Горького, к нему подошли неизвестные, сбили с его головы шляпу и начали избивать. Мужчину увезли в больницу в бессознательном состоянии, через неделю он скончался.
Личность подозреваемого установили с помощью видеозаписи с камер видеонаблюдения. Им оказался 23-летний Корней Макаров, сын актера из телесериала «Интерны» Сергея Макарова. Он добровольно прибыл к следователям в сопровождении адвоката.
Комментарии