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  • 30.08, 18:42

    Задержанный за избиение блогера в Парке Горького не признал вину

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    Задержанный за избиение блогера в Парке Горького не признал вину

    Задержанный за избиение блогера в Парке Горького не признал вину

    Задержанный за избиение блогера в Парке Горького не признал вину
  • Фото: ТАСС

    • Корней Макаров, задержанный за избиение до смерти блогера в Парке Горького, не считает себя виновным.

    Адвокат подозреваемого в смертельном избиении человека в Парке Горького сообщил, что его подзащитный не считает себя виновным, передает РИА Новости.

    Артём Миняйчев, адвокат: «Мой подзащитный не признал вину».

    Предполагаемый преступник — сын актера популярного телесериала «Интерны». Сегодня ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть», по которой грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие просит суд поместить Макарова под стражу.

    смотретьСмертельное избиение блогера в парке Горького попало на видео
    Смертельное избиение блогера в парке Горького попало на видео
    Нападение на 29-летнего Станислава Думкина произошло 13 августа. Молодой человек гулял с друзьями в Парке имени Горького, к нему подошли неизвестные, сбили с его головы шляпу и начали избивать. Мужчину увезли в больницу в бессознательном состоянии, через неделю он скончался.

    Личность подозреваемого установили с помощью видеозаписи с камер видеонаблюдения. Им оказался 23-летний Корней Макаров, сын актера из телесериала «Интерны» Сергея Макарова. Он добровольно прибыл к следователям в сопровождении адвоката.

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