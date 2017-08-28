Смертельное избиение блогера в парке Горького попало на видео

Сотрудники СК установили личность мужчины, по вине которого, вероятно, погиб блогер из
Санкт-Петербурга Станислав Думкин.
По версии сыщиков, тот, кто нанес смертельный удар, — сын известного актера Корней Макаров. На записи камеры наблюдения видно, как он сначала толкнул своего оппонента. Тот даже не пытался дать сдачи. Позже обидчик пошел в атаку. Блогер упал. Скорую вызвали очевидцы. А агрессор скрылся.
Известно, что драка завязалась из-за того, как был одет Думкин. По словам следователей, Макаров сначала сделал ему замечание: мол, у того слишком вызывающая шляпа. От слов быстро перешел к делу. Сотрудники СК отправили по домашнему адресу предполагаемого преступника повестку с требованием явиться с повинной. Но тот, по словам его родителей, собрал вещи и уехал, не сообщив, куда.
Погибший блогер не так давно переехал в Москву из Петербурга. Мечтал об актерской карьере, успел даже сняться в эпизоде фильма «Сталинград». Злоумышленник оказался его коллегой. Он тоже грезил экраном. Корней Макаров отслужил в ВДВ, после чего сыграл несколько небольших ролей в кино, в основном в массовке.
Известно, что драка завязалась из-за того, как был одет Думкин. По словам следователей, Макаров сначала сделал ему замечание: мол, у того слишком вызывающая шляпа. От слов быстро перешел к делу. Сотрудники СК отправили по домашнему адресу предполагаемого преступника повестку с требованием явиться с повинной. Но тот, по словам его родителей, собрал вещи и уехал, не сообщив, куда.
Погибший блогер не так давно переехал в Москву из Петербурга. Мечтал об актерской карьере, успел даже сняться в эпизоде фильма «Сталинград». Злоумышленник оказался его коллегой. Он тоже грезил экраном. Корней Макаров отслужил в ВДВ, после чего сыграл несколько небольших ролей в кино, в основном в массовке.
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