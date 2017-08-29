Сын актера из «Интернов» задержан за избиение блогера в парке Горького

Корней Макаров, подозреваемый в избиении блогера из
Санкт-Петербурга Станислава Думкина, задержан полицией.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемого везут на допрос в Следственный комитет.
Резонансный конфликт произошел в столичном парке Горького. Думкин после удара оппонента упал и ударился головой. Этот момент зафиксировала камера наружного наблюдения. Через неделю Думкин скончался в больнице. По данным СМИ, конфликт произошел из-за внешнего вида блогера: нападавшему якобы не понравилась его шляпа.
Вскоре полиция установила личность нападавшего. Им оказался 22-летний Корней Макаров, сын актера Сергея Макарова из сериала «Интерны». Вместо того, чтобы явиться в полицию, он подался в бега.
Известно, что погибший блогер не так давно переехал в Москву из Петербурга. Он мечтал об актерской карьере, успел даже сняться в эпизоде фильма «Сталинград». Его убийца также сыграл несколько незначительных ролей в кино. Также известно, что Макаров служил в ВДВ.
Резонансный конфликт произошел в столичном парке Горького. Думкин после удара оппонента упал и ударился головой. Этот момент зафиксировала камера наружного наблюдения. Через неделю Думкин скончался в больнице. По данным СМИ, конфликт произошел из-за внешнего вида блогера: нападавшему якобы не понравилась его шляпа.
Вскоре полиция установила личность нападавшего. Им оказался 22-летний Корней Макаров, сын актера Сергея Макарова из сериала «Интерны». Вместо того, чтобы явиться в полицию, он подался в бега.
Известно, что погибший блогер не так давно переехал в Москву из Петербурга. Он мечтал об актерской карьере, успел даже сняться в эпизоде фильма «Сталинград». Его убийца также сыграл несколько незначительных ролей в кино. Также известно, что Макаров служил в ВДВ.
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