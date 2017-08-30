Сеул и Токио задумались о более жестких санкциях в отношении Пхеньяна

Совет безопасности ООН признал последние ракетные пуски КНДР угрозой всему миру и нарушением международного права. Экстренное заседание прошло через несколько часов после очередных испытаний Пхеньяна. Баллистическая ракета
«Хвансон-12» пролетела через японский остров Хоккайдо и упала в Тихий океан. Все 15 членов Совбеза осудили действия Северной Кореи.
Полет северокорейской баллистической ракеты «Хвансон-12» над Японией и далее чуть не превратил Международный день против ядерных испытаний, который отмечается ООН 29 августа, в дату начала возможной атомной войны с КНДР.
Сначала Белый дом предупредил, что в отношении Пхеньяна возможны любые варианты, вплоть до военных действий. Спустя минуты США вместе с Японией и Южной Кореей потребовали экстренного созыва Совета безопасности.
Как передает корреспондент Антон Пономарёв, ситуация зашла в дипломатический тупик. Ракетными испытаниями КНДР недовольны все члены Совбеза. Ранее в августе здесь единогласно проголосовали за усиление санкций в отношении Пхеньяна. Сегодня все согласились с тем, что это не помогло. Разногласия сейчас вызывает вопрос о том, что делать с Северной Кореей дальше и каким может быть следующий шаг.
Россия считает, что военного решения северокорейской проблемы не существует. Но и санкции не помогают. Нужно искать более творческие — политические — подходы. Китай настаивает на взаимных уступках США и КНДР. Обсуждение главной мировой угрозы проходило за закрытыми дверями.
В принятом заявлении Совбез ООН призвал КНДР отказаться от ядерной программы и осудил новое испытание, назвав его угрозой не только региону, но и всему миру.
Коро Бесшо, постоянный представитель Японии при ООН: «Это заявление демонстрирует единство Совета безопасности и посылает сильные и ясные сигналы о том, что международное сообщество не примет такое безрассудное поведение КНДР. Мы настоятельно призываем Северную Корею немедленно отреагировать на этот призыв международного сообщества».
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Мир, без сомнения, един в своем отношении к Северной Корее. Стране пришло время признать ту опасность, которую она представляет. США не позволят, чтобы беззаконие продолжалось и дальше. И здесь с нами весь мир».
США призвали все страны выполнять прежние резолюции Совбеза ООН о санкциях в отношении Северной Кореи, но новых ограничений и более жестких мер воздействия на Пхеньян не последовало.
Лю Цзей, постоянный представитель Китая при ООН: «Мы призываем КНДР соблюдать положения резолюций и просим все стороны проявлять сдержанность, избегать взаимно провокационных действий, которые могут усугубить ситуацию в регионе, и работать вместе над обеспечением мира и стабильности на Корейском полуострове».
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «Проблему Корейского полуострова нельзя решить военным путем. Мы считаем, что все дальнейшие резолюции Совета безопасности по КНДР должны прямо подчеркнуть этот факт. Необходимо также исключить дополнительные санкции против КНДР, принятые в одностороннем порядке».
Представители России и Китая заявили о необходимости прекратить развертывание системы ПРО США в Южной Корее. Однако, судя по реакции Северной Кореи на вполне мирное заявление Совета безопасности, от противоракетной обороны там откажутся еще нескоро. Ким Чен Ын заявил в среду, что испытаний, где остров Гуам — мишень, будет только больше.
Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи: «Нынешний учебный запуск баллистических ракет, приближенный к боевым условиям, — это первый этап военной операции Корейской народной армии в Тихом океане и важная прелюдия к операции по нападению на Гуам».
Южная Корея и Япония, которые накануне экстренного заседания настраивались на принятие «сильной резолюции», вероятно, ожидали чего-то большего, чем просто осуждения. В сегодняшнем телефонном разговоре лидеры двух стран обсудили дальнейшее взаимодействие в Совете безопасности для принятия более жестких санкций в отношении Северной Кореи.
Сначала Белый дом предупредил, что в отношении Пхеньяна возможны любые варианты, вплоть до военных действий. Спустя минуты США вместе с Японией и Южной Кореей потребовали экстренного созыва Совета безопасности.
Как передает корреспондент Антон Пономарёв, ситуация зашла в дипломатический тупик. Ракетными испытаниями КНДР недовольны все члены Совбеза. Ранее в августе здесь единогласно проголосовали за усиление санкций в отношении Пхеньяна. Сегодня все согласились с тем, что это не помогло. Разногласия сейчас вызывает вопрос о том, что делать с Северной Кореей дальше и каким может быть следующий шаг.
Россия считает, что военного решения северокорейской проблемы не существует. Но и санкции не помогают. Нужно искать более творческие — политические — подходы. Китай настаивает на взаимных уступках США и КНДР. Обсуждение главной мировой угрозы проходило за закрытыми дверями.
В принятом заявлении Совбез ООН призвал КНДР отказаться от ядерной программы и осудил новое испытание, назвав его угрозой не только региону, но и всему миру.
Коро Бесшо, постоянный представитель Японии при ООН: «Это заявление демонстрирует единство Совета безопасности и посылает сильные и ясные сигналы о том, что международное сообщество не примет такое безрассудное поведение КНДР. Мы настоятельно призываем Северную Корею немедленно отреагировать на этот призыв международного сообщества».
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Мир, без сомнения, един в своем отношении к Северной Корее. Стране пришло время признать ту опасность, которую она представляет. США не позволят, чтобы беззаконие продолжалось и дальше. И здесь с нами весь мир».
США призвали все страны выполнять прежние резолюции Совбеза ООН о санкциях в отношении Северной Кореи, но новых ограничений и более жестких мер воздействия на Пхеньян не последовало.
Лю Цзей, постоянный представитель Китая при ООН: «Мы призываем КНДР соблюдать положения резолюций и просим все стороны проявлять сдержанность, избегать взаимно провокационных действий, которые могут усугубить ситуацию в регионе, и работать вместе над обеспечением мира и стабильности на Корейском полуострове».
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «Проблему Корейского полуострова нельзя решить военным путем. Мы считаем, что все дальнейшие резолюции Совета безопасности по КНДР должны прямо подчеркнуть этот факт. Необходимо также исключить дополнительные санкции против КНДР, принятые в одностороннем порядке».
Представители России и Китая заявили о необходимости прекратить развертывание системы ПРО США в Южной Корее. Однако, судя по реакции Северной Кореи на вполне мирное заявление Совета безопасности, от противоракетной обороны там откажутся еще нескоро. Ким Чен Ын заявил в среду, что испытаний, где остров Гуам — мишень, будет только больше.
Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи: «Нынешний учебный запуск баллистических ракет, приближенный к боевым условиям, — это первый этап военной операции Корейской народной армии в Тихом океане и важная прелюдия к операции по нападению на Гуам».
Южная Корея и Япония, которые накануне экстренного заседания настраивались на принятие «сильной резолюции», вероятно, ожидали чего-то большего, чем просто осуждения. В сегодняшнем телефонном разговоре лидеры двух стран обсудили дальнейшее взаимодействие в Совете безопасности для принятия более жестких санкций в отношении Северной Кореи.
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