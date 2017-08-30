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  • 30.08, 05:03

    Совбез ООН осудил ракетный запуск в КНДР

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    Совбез ООН осудил ракетный запуск в КНДР

    Совбез ООН осудил ракетный запуск в КНДР

    Совет Безопасности ООН осудил очередное ракетное испытание в КНДР и признал его угрозой не только региону, но и всем странам.

    Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам закрытых консультаций членов Совбеза.

    Отмечается, что члены СБ ООН «выражают серьезную обеспокоенность в связи с тем, что КНДР путем осуществления такого запуска над Японией, а также своими недавними действиями и публичными заявлениями, целенаправленно подрывает региональный мир и стабильность, вызывая серьезную обеспокоенность в связи с обеспечением безопасности во всем мире», передает РИА Новости.

    смотретьКНДР подтвердила испытание ракеты в присутствии Ким Чен Ына
    КНДР подтвердила испытание ракеты в присутствии Ким Чен Ына
    Совбез ООН также выступил за немедленные действия по снижению напряжения на Корейском полуострове.

    Напомним, во вторник КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Пхеньян назвал это испытание «прелюдией» к пуску ракет к острову Гуам с американской военной базой.

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