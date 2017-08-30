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  • 30.08, 06:34

    У руля Uber встал выходец из Ирана Дара Хосровшахи

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    У руля Uber встал выходец из Ирана Дара Хосровшахи

    У руля Uber встал выходец из Ирана Дара Хосровшахи

    Онлайн-сервис по заказу такси Uber официально представил нового генерального директора. На смену скандальному Трэвису Каланику пришел Дара Хосровшахи, ранее управлявший туристическим сервисом Expedia.

    Из сообщения Uber: «Мы рады объявить, что совет директоров Uber единогласно проголосовал за то, чтобы назначить Дару Хосровшахи нашим новым генеральным директором».


    Новый руководитель компании приступит к выполнению обязанностей уже в среду.

    Хосровшахи эмигрировал в США из Ирана в девятилетнем возрасте, вырос в штате Нью-Йорк и учился в престижном университете Браун. Руководил Expedia с 2005 года.

    Основатель Uber Трэвис Каланик оставил пост генерального директора из-за череды скандалов. Правоохранители предъявляли компании ряд претензий в связи с возможным нарушением законов, хотя ни одна из них пока не дошла до суда, отмечает РИА Новости. Также руководство Uber обвиняли в создании сексистской атмосферы, при которой продвижение женщин по службе существенно затруднялось.

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