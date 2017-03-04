СМИ: Uber использует секретную программу для обмана властей

Сервис такси Uber уже несколько лет использует специальную программу, которая позволяет не принимать заказы от властей и сотрудников полиции в странах, где в отношении компании ведется расследование или деятельность ее запрещена.
С помощью системы Greyball компания собирает персональные данные клиентов и анализирует их якобы для того, чтобы бороться с недобросовестными клиентами, которые нарушают правила предоставления услуг. Однако на деле все это служит для обмана городских властей и правоохранителей, пишет газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Uber.
В частности, источники издания рассказали, что системы Greyball анализирует адреса, выделяя районы, где находятся административные здания. После сотрудники Uber изучают полученнные сведения с позиции того, как используют приложение находящиеся в этой зоне люди.
Так, если человек часто использует приложение, то компания включает его в список людей, связанных с властями. Кроме того, программа анализирует данные кредитных карт клиентов, выявляя те, что были выданы сотрудникам государственных органов.
Такой анализ позволяет сервису избежать или минимизировать нежелательных вызовов. Другими словами, если программа определяет, что клиент имеет отношение к госструктурам, приложение Uber показывает, что свободных машин в настоящее время нет, либо заменяет основной экран приложения на фейковый.
По данным газеты, о применении Greyball знали около 50–60 сотрудников компании, в том числе и первый заместитель директора по глобальным операциям Райан Грейвс. Однако в руководстве Uber от комментариев по этому поводу отказались.
В частности, источники издания рассказали, что системы Greyball анализирует адреса, выделяя районы, где находятся административные здания. После сотрудники Uber изучают полученнные сведения с позиции того, как используют приложение находящиеся в этой зоне люди.
Так, если человек часто использует приложение, то компания включает его в список людей, связанных с властями. Кроме того, программа анализирует данные кредитных карт клиентов, выявляя те, что были выданы сотрудникам государственных органов.
Такой анализ позволяет сервису избежать или минимизировать нежелательных вызовов. Другими словами, если программа определяет, что клиент имеет отношение к госструктурам, приложение Uber показывает, что свободных машин в настоящее время нет, либо заменяет основной экран приложения на фейковый.
По данным газеты, о применении Greyball знали около 50–60 сотрудников компании, в том числе и первый заместитель директора по глобальным операциям Райан Грейвс. Однако в руководстве Uber от комментариев по этому поводу отказались.
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