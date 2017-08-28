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  • 28.08, 07:37

    СМИ назвали имя нового гендиректора Uber

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    СМИ назвали имя нового гендиректора Uber

    СМИ назвали имя нового гендиректора Uber

    Главой Uber вместо скандально известного Трэвиса Каланика может стать руководитель туристической компании Expedia Дара Хосровшахи.

    Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила газета The New York Times. В воскресенье руководство Uber провело совещание по поводу назначения нового гендиректора. По данным источников, представитель турбизнеса обошел в борьбе за пост Джеффри Иммелта из компании General Electric и Маргарет Уитмен из Hewlett-Packard.


    В середине июня основатель сервиса Трэвис Каланик ушел в отпуск на неопределенный срок после череды скандалов, связанных в том числе с его стилем руководства. Ходили слухи, что его отставки потребовали сразу пять крупных инвесторов, отмечает ТАСС.

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