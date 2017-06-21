Глава компании Uber покидает свой пост

Основатель и генеральный директор компании Uber Трэвиc Каланик во вторник ушел в отставку.
Об этом сообщает газета New York Times. По ее данным, на отставке Каланика настояли инвесторы компании, объяснив требование тем, что компании нужен новый лидер. После долгих переговоров Каланик согласился уйти с поста гендиректора, но остаться в совете директоров.
Трэвис Каланик, основатель Uber: «Я люблю Uber больше, чем что-либо на свете, и в этот трудный период моей жизни я принял требование инвесторов уйти в отставку, чтобы Uber смог сосредоточиться на создании, а не отвлекался на новый спор».
Ранее сообщалось, что Каланик уходил в отпуск на неопределенный срок, планируя участвовать только в принятии крупных стратегических решений.
Uber — сервис для заказа такси, работающий более чем в ста городах мира. Компания была основана в 2009 году. В последние несколько месяцев руководство компании несколько раз было в центре скандалов, связанных с незаконным отслеживанием данных клиентов и нарушениями корпоративной этики.
Трэвис Каланик, основатель Uber: «Я люблю Uber больше, чем что-либо на свете, и в этот трудный период моей жизни я принял требование инвесторов уйти в отставку, чтобы Uber смог сосредоточиться на создании, а не отвлекался на новый спор».
Ранее сообщалось, что Каланик уходил в отпуск на неопределенный срок, планируя участвовать только в принятии крупных стратегических решений.
Uber — сервис для заказа такси, работающий более чем в ста городах мира. Компания была основана в 2009 году. В последние несколько месяцев руководство компании несколько раз было в центре скандалов, связанных с незаконным отслеживанием данных клиентов и нарушениями корпоративной этики.
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