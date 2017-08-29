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  • 29.08, 07:51

    Наказание зеленкой в Хабаровске: таксист озвучил свою версию

    2 комментария
    Наказание зеленкой в Хабаровске: таксист озвучил свою версию

    Наказание зеленкой в Хабаровске: таксист озвучил свою версию

    Наказание зеленкой в Хабаровске: таксист озвучил свою версию

    Главный фигурант нашумевшей истории с умыванием зеленкой в Хабаровской области явился в полицию и рассказал свою версию произошедшего.

    По словам таксиста, он вовсе не заставлял пассажиров умываться зеленкой, а лишь предложил сделать это в качестве оплаты за проезд. Две девушки и молодой человек согласились это сделать, при этом в полицию с жалобой они не обращались, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю Кирилл Блинов.

    Кирилл Блинов, УМВД по Хабаровску: «Таксист сам пришел в полицию вечером в понедельник для дачи объяснений. Это мужчина 1979 года рождения, официально безработный, занимается частным извозом с августа этого года, машина в аренде. По его словам, зеленкой были умыты две девушки и парень. Давления на них он не оказывал, а предложил им такую альтернативу за неоплаченный проезд, и они согласились».

    Таксист рассказал, что в субботу, 26 августа, он повез парня и двух девушек из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в город Вяземский, что в двух часах езды от Хабаровска. Пассажиры пояснили, что денег у них нет, но приезду в Вяземский они снимут деньги в банкомате.

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    Кирилл Блинов: «Водитель привез их в Вяземский к банкомату, но денег на карте не было. Парень пошел к родне за деньгами, но вернулся ни с чем. Тогда таксист повез их обратно в Хабаровск. Остановился у аптеки в поселке Красная Речка на окраине Хабаровска, купил три пузырька с зеленкой. Идею почерпнул из Интернета — предложил им расплатиться за проезд, умывшись зеленкой, на что те согласились».

    Напомним, видео, на котором пассажиры такси умываются зеленкой, вызвало широкий резонанс. Полиция начала проверку, а диспетчерская служба такси уволила водителя.

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