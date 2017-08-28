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  • 28.08, 21:17
    Тариф «Аватар»: юристы подсказали таксистам, как бороться с зайцами. такси, Хабаровск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТариф «Аватар»: юристы подсказали таксистам, как бороться с зайцами

    Тариф «Аватар»: юристы подсказали таксистам, как бороться с зайцами

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    Тариф «Аватар»: юристы подсказали таксистам, как бороться с зайцами

    Тариф «Аватар»: юристы подсказали таксистам, как бороться с зайцами

    Тариф «Аватар»: юристы подсказали таксистам, как бороться с зайцами

      Сегодня получила продолжение скандальная история с хабаровскими таксистами, заставившими своих пассажирок умыться зеленкой. Шоферы посчитали вполне себе допустимым применить к клиентам, которые не смогли расплатиться за проезд, наказание, получившее в народе название тариф «Аватар».

      Но за ошибки приходится платить. После того как кадры из Хабаровска появились в Интернете и вызвали волну возмущения, герои ролика лишились работы.

      Александр Садков, председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси: «Ситуация на самом деле вопиющая, она неправильная, она сделана не по закону. Это похоже на самосуд. Мы хотели бы призвать другие диспетчерские службы таких людей на работу не брать».

      Впрочем, нашлись и те, кто поддержал авторов ролика. Ведь конфликты с пассажирами, которые отказываются платить, не редкость. И как тогда быть, если шофер выполнил заказ, но не получил за свою работу ни копейки? Юристы говорят: в подобных инцидентах должны разбираться правоохранители.

      Илья Гатиков, адвокат: «Может быть и мошенничество, что заказал услугу. Знал, что не сможет расплатиться, но все равно заказал. Понесен ущерб, это дело полиции, а самоуправством здесь таксист заниматься не может».

      Все обстоятельства инцидента правоохранителям еще предстоит установить. Известно, что девушки, которых заставили умываться зеленкой, с заявлением в полицию не обращались. Стражи порядка сейчас устанавливают их личности.

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