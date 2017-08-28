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  • 28.08, 04:35

    Полиция заинтересовалась видео с умыванием зеленкой в Хабаровске

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    Полиция заинтересовалась видео с умыванием зеленкой в Хабаровске

    Полиция заинтересовалась видео с умыванием зеленкой в Хабаровске

    Хабаровская полиция проводит доследственную проверку в связи с публикацией в соцсетях ролика, на котором таксист заставляет клиенток умываться зеленкой.

    Как считают в полиции, видео, предположительно, было снято в Индустриальном районе Хабаровска у одной из остановок общественного транспорта. Пострадавшие девушки с жалобами в полицию не обращались, сообщает «Интерфакс».

    На видео мужчина заставляет двух девушек умываться зеленкой якобы из-за того, что они не оплатили поездку в такси. Водитель подает одной из пассажирок пузырек с зеленкой со словами «будете в YouTubе сегодня». На видео также есть еще одна девушка с уже полностью зеленым лицом.

    смотретьХабаровский таксист заставил пассажирок умыться зеленкой
    Хабаровский таксист заставил пассажирок умыться зеленкой
    За кадром слышен женский и мужской смех. Снимающий видео говорит, что девушкам надо было в город Вяземский в 107 км от Хабаровска. По его словам, пассажирки оказались без денег.

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