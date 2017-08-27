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  • 27.08, 14:59
    Хабаровский таксист заставил пассажирок умыться зеленкой: видео. такси, Хабаровск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХабаровский таксист заставил пассажирок умыться зеленкой: видео

    Хабаровский таксист заставил пассажирок умыться зеленкой: видео

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    Хабаровский таксист заставил пассажирок умыться зеленкой: видео

    Хабаровский таксист заставил пассажирок умыться зеленкой: видео

    Хабаровский таксист заставил пассажирок умыться зеленкой: видео

      В Хабаровске таксист заставил умыться зеленкой двух девушек, которые не заплатили за проезд.

      Видео своеобразной мести таксист выложил на YouTube. На кадрах одна из пассажирок умывается зеленкой, которую водитель наливает ей в руки. Вторая девушка запечатлена с уже испачканным лицом.

      Мнения пользователей насчет видеозаписи разделились. Одни осудили самосуд, отметив, что спорные вопросы должны решаться исключительно с привлечением полиции. Другие, напротив, поддержали водителя, сочтя такую меру за неоплаченный проезд справедливой.

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