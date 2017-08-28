«Умывшие» девушек зеленкой хабаровские таксисты уволены

Диспетчерская служба такси «Максим» уволила сотрудников, которые заставили умыться зеленкой двух пассажирок. Об этом сообщил председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Александр Садков.
Александр Садков: «Мы обратились к руководителю диспетчерской службы Максиму Шушарину из города Кургана с просьбой разорвать партнерские отношения с этими таксистами. Что и было сделано».
Он добавил, что руководство такси солидарно с ассоциацией в том, что «так происходить не должно», передает РИА Новости.
Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой хабаровские таксисты заставляют умываться зеленкой девушку, которая, по предварительным данным, не заплатила за проезд. Вторая девушка на видео уже была с испачканным зеленкой лицом.
Историей заинтересовались в правоохранительных органах: полиция Хабаровска начала доследственную проверку.
Он добавил, что руководство такси солидарно с ассоциацией в том, что «так происходить не должно», передает РИА Новости.
Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой хабаровские таксисты заставляют умываться зеленкой девушку, которая, по предварительным данным, не заплатила за проезд. Вторая девушка на видео уже была с испачканным зеленкой лицом.
Историей заинтересовались в правоохранительных органах: полиция Хабаровска начала доследственную проверку.
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