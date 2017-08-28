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  • 28.08, 12:11

    «Умывшие» девушек зеленкой хабаровские таксисты уволены

    4 комментария
    «Умывшие» девушек зеленкой хабаровские таксисты уволены

    «Умывшие» девушек зеленкой хабаровские таксисты уволены

    «Умывшие» девушек зеленкой хабаровские таксисты уволены

    Диспетчерская служба такси «Максим» уволила сотрудников, которые заставили умыться зеленкой двух пассажирок. Об этом сообщил председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Александр Садков.

    Александр Садков: «Мы обратились к руководителю диспетчерской службы Максиму Шушарину из города Кургана с просьбой разорвать партнерские отношения с этими таксистами. Что и было сделано».

    Он добавил, что руководство такси солидарно с ассоциацией в том, что «так происходить не должно», передает РИА Новости.

    смотретьХабаровский таксист заставил пассажирок умыться зеленкой
    Хабаровский таксист заставил пассажирок умыться зеленкой
    Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой хабаровские таксисты заставляют умываться зеленкой девушку, которая, по предварительным данным, не заплатила за проезд. Вторая девушка на видео уже была с испачканным зеленкой лицом.

    Историей заинтересовались в правоохранительных органах: полиция Хабаровска начала доследственную проверку.

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