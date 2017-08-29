Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.08, 01:48
    Эксперты оценили слова Волкера об изоляции России. США, Украина, вооружение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты оценили слова Волкера об изоляции России

    Эксперты оценили слова Волкера об изоляции России

    комментировать
    Эксперты оценили слова Волкера об изоляции России

    Эксперты оценили слова Волкера об изоляции России

    Эксперты оценили слова Волкера об изоляции России

      Желаемое за действительное: что стоит за словами спецпредставителя США по Украине о возможной изоляции России из-за Донбасса — потаенные мечты или дымовая завеса для закулисных компромиссов?

      Ситуация в Донбассе доведет Россию до полной изоляции. С таким громким заявлением выступил специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Он дал интервью американскому изданию Financial Times, где подробно рассказал, почему он в этом так уверен.

      От Курта Волкера странно ждать каких-то других заявлений. Во-первых, он изначально занимал жесткую позицию в отношении России. Во-вторых, должность спецпредставителя США по Украине предполагает игру на стороне Киева, во всяком случае, в публичном пространстве. Во всех своих интервью Волкер оценивает конфликт в терминах украинских властей. Противостояние на востоке страны он называет, например, «оккупацией». Так что угроза полной изоляцией не выглядит неожиданной.

      Дмитрий Абзалов, политолог, президент Центра стратегических коммуникаций: «Как-то изоляцией грозить несвоевременно с учетом, что Трамп встретился с президентом России на G20. Поэтому это личная позиция Волкера, а именно института Маккейна, в котором он раньше работал».

      В том же интервью чиновник американской администрации напомнил, что США не отказываются от идеи поставки летального оружия на Украину. И намекнул, что обсуждение идет на самом высоком уровне. Эксперты видят в этом скорее психологическую атаку: вряд ли в Штатах не понимают последствий такого шага.

      Владимир Сотников, политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН: «Это означало бы подрыв вообще всей системы минских соглашений. Тогда бы конфликт из тлеющего мог бы перерости в полномасштабную гражданскую войну и серьезное обострение отношений с Российской Федерацией».

      При этом угрозы Волкера явно не отвечают настроению Трампа: президент США не раз заявлял, что санкции не идут на пользу отношениям двух стран и согласия на поставку оружия Киеву он пока тоже не дал.

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru