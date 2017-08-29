Эксперты оценили слова Волкера об изоляции России

Желаемое за действительное: что стоит за словами спецпредставителя США по Украине о возможной изоляции России
из-за Донбасса — потаенные мечты или дымовая завеса для закулисных компромиссов?
Ситуация в Донбассе доведет Россию до полной изоляции. С таким громким заявлением выступил специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Он дал интервью американскому изданию Financial Times, где подробно рассказал, почему он в этом так уверен.
От Курта Волкера странно ждать каких-то других заявлений. Во-первых, он изначально занимал жесткую позицию в отношении России. Во-вторых, должность спецпредставителя США по Украине предполагает игру на стороне Киева, во всяком случае, в публичном пространстве. Во всех своих интервью Волкер оценивает конфликт в терминах украинских властей. Противостояние на востоке страны он называет, например, «оккупацией». Так что угроза полной изоляцией не выглядит неожиданной.
Дмитрий Абзалов, политолог, президент Центра стратегических коммуникаций: «Как-то изоляцией грозить несвоевременно с учетом, что Трамп встретился с президентом России на G20. Поэтому это личная позиция Волкера, а именно института Маккейна, в котором он раньше работал».
В том же интервью чиновник американской администрации напомнил, что США не отказываются от идеи поставки летального оружия на Украину. И намекнул, что обсуждение идет на самом высоком уровне. Эксперты видят в этом скорее психологическую атаку: вряд ли в Штатах не понимают последствий такого шага.
Владимир Сотников, политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН: «Это означало бы подрыв вообще всей системы минских соглашений. Тогда бы конфликт из тлеющего мог бы перерости в полномасштабную гражданскую войну и серьезное обострение отношений с Российской Федерацией».
При этом угрозы Волкера явно не отвечают настроению Трампа: президент США не раз заявлял, что санкции не идут на пользу отношениям двух стран и согласия на поставку оружия Киеву он пока тоже не дал.
От Курта Волкера странно ждать каких-то других заявлений. Во-первых, он изначально занимал жесткую позицию в отношении России. Во-вторых, должность спецпредставителя США по Украине предполагает игру на стороне Киева, во всяком случае, в публичном пространстве. Во всех своих интервью Волкер оценивает конфликт в терминах украинских властей. Противостояние на востоке страны он называет, например, «оккупацией». Так что угроза полной изоляцией не выглядит неожиданной.
Дмитрий Абзалов, политолог, президент Центра стратегических коммуникаций: «Как-то изоляцией грозить несвоевременно с учетом, что Трамп встретился с президентом России на G20. Поэтому это личная позиция Волкера, а именно института Маккейна, в котором он раньше работал».
В том же интервью чиновник американской администрации напомнил, что США не отказываются от идеи поставки летального оружия на Украину. И намекнул, что обсуждение идет на самом высоком уровне. Эксперты видят в этом скорее психологическую атаку: вряд ли в Штатах не понимают последствий такого шага.
Владимир Сотников, политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН: «Это означало бы подрыв вообще всей системы минских соглашений. Тогда бы конфликт из тлеющего мог бы перерости в полномасштабную гражданскую войну и серьезное обострение отношений с Российской Федерацией».
При этом угрозы Волкера явно не отвечают настроению Трампа: президент США не раз заявлял, что санкции не идут на пользу отношениям двух стран и согласия на поставку оружия Киеву он пока тоже не дал.
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