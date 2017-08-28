Пушков ответил на слова Волкера об изоляции России

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что США не по силам изолировать Россию.
Заявление было сделано в ответ на слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, пригрозившего РФ выходом из системы дипотношений.
Алексей Пушков: «Спецпредставитель США по Украине играет на стороне Киева, что неудивительно. Странно, что он до сих пор не понял: изоляции России нет и не будет».
Ранее Волкер заявил, что Россия хочет «заморозить» ситуацию в Донбассе. Но в таком случае Москве, по словам спецпредставителя, придется смириться с международной изоляцией.
Также он рассказал, что в Вашингтоне «всерьез обсуждают» возможность отправки Киеву летальных оборонительных вооружений. При этом, отметил дипломат, последнее слово в этом вопросе останется за президентом Дональдом Трампом.
Алексей Пушков: «Спецпредставитель США по Украине играет на стороне Киева, что неудивительно. Странно, что он до сих пор не понял: изоляции России нет и не будет».
Россия не будет «выброшена из системы дипломатич. и эконом. отношений». Волкер напрасно нас пугает. Опыт Обамы показал: США это не по силам.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 августа 2017 г.
Ранее Волкер заявил, что Россия хочет «заморозить» ситуацию в Донбассе. Но в таком случае Москве, по словам спецпредставителя, придется смириться с международной изоляцией.
Также он рассказал, что в Вашингтоне «всерьез обсуждают» возможность отправки Киеву летальных оборонительных вооружений. При этом, отметил дипломат, последнее слово в этом вопросе останется за президентом Дональдом Трампом.
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