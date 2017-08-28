Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.08, 09:09

    Пушков ответил на слова Волкера об изоляции России

    комментировать

    Пушков ответил на слова Волкера об изоляции России

    Пушков ответил на слова Волкера об изоляции России

    Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что США не по силам изолировать Россию.

    Заявление было сделано в ответ на слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, пригрозившего РФ выходом из системы дипотношений.

    Алексей Пушков: «Спецпредставитель США по Украине играет на стороне Киева, что неудивительно. Странно, что он до сих пор не понял: изоляции России нет и не будет».




    Ранее Волкер заявил, что Россия хочет «заморозить» ситуацию в Донбассе. Но в таком случае Москве, по словам спецпредставителя, придется смириться с международной изоляцией.

    Также он рассказал, что в Вашингтоне «всерьез обсуждают» возможность отправки Киеву летальных оборонительных вооружений. При этом, отметил дипломат, последнее слово в этом вопросе останется за президентом Дональдом Трампом.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru