Кейт Бланшетт подписала петицию в поддержку Серебренникова

Более трех тысяч человек подписали петицию в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, отправленного под домашний арест в рамках дела о мошенничестве.
Активисты требуют прекратить уголовное преследование Кирилла Серебренникова и снять обвинения с кинодеятеля. Авторы инициативы — немецкий театральный режиссер Томас Остермайер и драматург Мариус фон Майенбург. Текст петиции размещен на платформе change.org.
Документ подписали австралийская актриса Кейт Бланшетт, немецкая актриса Нина Хосс, британский режиссер Саймон МакБерни, немецкий пианист Игорь Левит, немецкий актер Ларс Айдингер и австрийская писательница, нобелевский лауреат Эльфрида Елинек, отмечает сайт Газеты.Ru.
Кирилл Серебренников был задержан по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей. Режиссер был отправлен под домашний арест до 19 октября. Комментируя дело Серебренникова, глава Минкульта Владимир Мединский заявил в интервью НТВ, что совершенно не считает это политическим заказом.
Документ подписали австралийская актриса Кейт Бланшетт, немецкая актриса Нина Хосс, британский режиссер Саймон МакБерни, немецкий пианист Игорь Левит, немецкий актер Ларс Айдингер и австрийская писательница, нобелевский лауреат Эльфрида Елинек, отмечает сайт Газеты.Ru.
Кирилл Серебренников был задержан по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей. Режиссер был отправлен под домашний арест до 19 октября. Комментируя дело Серебренникова, глава Минкульта Владимир Мединский заявил в интервью НТВ, что совершенно не считает это политическим заказом.
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