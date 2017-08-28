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  • 28.08, 18:15

    Кейт Бланшетт подписала петицию в поддержку Серебренникова

    8 комментариев
    Кейт Бланшетт подписала петицию в поддержку Серебренникова

    Кейт Бланшетт подписала петицию в поддержку Серебренникова

    Кейт Бланшетт подписала петицию в поддержку Серебренникова
  • Фото Associated Press © 2017, Francois Mori

    • Более трех тысяч человек подписали петицию в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, отправленного под домашний арест в рамках дела о мошенничестве.

    Активисты требуют прекратить уголовное преследование Кирилла Серебренникова и снять обвинения с кинодеятеля. Авторы инициативы — немецкий театральный режиссер Томас Остермайер и драматург Мариус фон Майенбург. Текст петиции размещен на платформе change.org.

    Документ подписали австралийская актриса Кейт Бланшетт, немецкая актриса Нина Хосс, британский режиссер Саймон МакБерни, немецкий пианист Игорь Левит, немецкий актер Ларс Айдингер и австрийская писательница, нобелевский лауреат Эльфрида Елинек, отмечает сайт Газеты.Ru.

    смотретьМединский в интервью НТВ удивился шумихе вокруг дела Серебренникова
    Мединский в интервью НТВ удивился шумихе вокруг дела Серебренникова
    Кирилл Серебренников был задержан по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей. Режиссер был отправлен под домашний арест до 19 октября. Комментируя дело Серебренникова, глава Минкульта Владимир Мединский заявил в интервью НТВ, что совершенно не считает это политическим заказом.

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