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  • 23.08, 20:52

    Киркоров и Малахов согласились поручиться за режиссера Серебренникова

    21 комментарий
    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Киркоров и Малахов согласились поручиться за режиссера Серебренникова

    Киркоров и Малахов согласились поручиться за режиссера Серебренникова

    Киркоров и Малахов согласились поручиться за режиссера Серебренникова
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, просят освободить под поручительство ряда деятелей культуры.

    Как сообщает РИА Новости, поручителями Серебренникова согласились выступить известные деятели культуры, в том числе Филипп Киркоров, Константин Райкин, Константин Хабенский, телеведущие Андрей Малахов и Ксения Собчак и другие.

    Сам режиссер выразил коллегам благодарность за поддержку. Следователь и прокурор не стали возражать против приобщения этих поручительств к материалам дела, отмечает агентство.

    смотреть«Совершенно абсурдно»: петербургские режиссеры комментируют задержание Серебренникова
    «Совершенно абсурдно»: петербургские режиссеры комментируют задержание Серебренникова
    Ранее сообщалось, что Кирилла Серебренникова доставили в Басманный суд Москвы. Его обвиняют в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Следствие ходатайствует о домашнем аресте обвиняемого.

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