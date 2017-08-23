Киркоров и Малахов согласились поручиться за режиссера Серебренникова

Режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, просят освободить под поручительство ряда деятелей культуры.
Как сообщает РИА Новости, поручителями Серебренникова согласились выступить известные деятели культуры, в том числе Филипп Киркоров, Константин Райкин, Константин Хабенский, телеведущие Андрей Малахов и Ксения Собчак и другие.
Сам режиссер выразил коллегам благодарность за поддержку. Следователь и прокурор не стали возражать против приобщения этих поручительств к материалам дела, отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что Кирилла Серебренникова доставили в Басманный суд Москвы. Его обвиняют в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Следствие ходатайствует о домашнем аресте обвиняемого.
Сам режиссер выразил коллегам благодарность за поддержку. Следователь и прокурор не стали возражать против приобщения этих поручительств к материалам дела, отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что Кирилла Серебренникова доставили в Басманный суд Москвы. Его обвиняют в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Следствие ходатайствует о домашнем аресте обвиняемого.
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