Мединский в интервью НТВ удивился шумихе вокруг дела Серебренникова

Во вторник по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей был задержан режиссер Кирилл Серебренников. Его, двоих директоров его проектов, главного бухгалтера подозревают в том, что они обналичивали государственные деньги, отпущенные на постановки, через
фирмы-однодневки. Своим мнением об этой ситуации в интервью НТВ поделился министр культуры РФ Владимир Мединский.
В интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой Мединский напомнил, что «Гоголь-центр» — бюджетное учреждение, а не «частная лавочка». На руководителя такого учреждения накладываются очень серьезные ограничения, например, существует запрет на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Комментируя арест Серебренникова, глава Минкульта заявил, что совершенно не считает это политическим заказом.
Владимир Мединский: «Это не имеет никакого отношения к политике. Это не политический заказ. Это также не имеет отношения к творчеству Серебренникова: есть некоторое количество „за“, есть очень большое количество „против“, но никто здесь к художнику не предъявляет претензий вообще».
По словам министра, даже получение денег в конверте от спонсора будет являться налоговым нарушением. А с государством существуют четкие правила, которые надо соблюдать. Он отметил, что «налоги надо платить, а закон един для всех».
Владимир Мединский: «Кстати, меня удивляет, что у нас так много шума сейчас по Кириллу, которого мне искренне жаль. Но почему те же самые люди не шумели по поводу Итина, бывшего директора, между прочим, ярославского театра? И это хороший театр. Почему не шумели по поводу других сотрудников, задержанных в этой связи?»
На вопрос о том, как успокоить ситуацию, Мединский ответил, что «работников культуры пугать не нужно», поскольку «они все понимают», если говорить с ними по-хорошему. При этом министр призвал действовать строго в рамках закона «без всякой вкусовщины».
Подробности — в видеоматериале.
Владимир Мединский: «Это не имеет никакого отношения к политике. Это не политический заказ. Это также не имеет отношения к творчеству Серебренникова: есть некоторое количество „за“, есть очень большое количество „против“, но никто здесь к художнику не предъявляет претензий вообще».
По словам министра, даже получение денег в конверте от спонсора будет являться налоговым нарушением. А с государством существуют четкие правила, которые надо соблюдать. Он отметил, что «налоги надо платить, а закон един для всех».
Владимир Мединский: «Кстати, меня удивляет, что у нас так много шума сейчас по Кириллу, которого мне искренне жаль. Но почему те же самые люди не шумели по поводу Итина, бывшего директора, между прочим, ярославского театра? И это хороший театр. Почему не шумели по поводу других сотрудников, задержанных в этой связи?»
На вопрос о том, как успокоить ситуацию, Мединский ответил, что «работников культуры пугать не нужно», поскольку «они все понимают», если говорить с ними по-хорошему. При этом министр призвал действовать строго в рамках закона «без всякой вкусовщины».
Подробности — в видеоматериале.
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