Названы отели Антальи, которые пытались выселять клиентов обанкротившейся Ted Travel на улицу

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал отели, которые выселяли на улицу туристов приостановившего деятельность 24 августа туроператора Ted Travel.
Как сообщил Барзыкин «Интерфаксу», проблемы с отелями начались у туристов Ted Travel еще 17 августа, при этом некоторые из отельеров вели себя с россиянами крайне агрессивно.
Юрий Барзыкин: «Гостиницы стали требовать повторной оплаты либо предлагали освободить неоплаченные номера. Причем некоторые называли цену за проживание в сутки выше той, которая указана на сайте. Кто-то из туристов соглашался платить, за кого-то платили их турагентства. Также деньги привозили сотрудники принимающей компании-партнера туроператора Jazz Travel. Но как только Ted Travel объявил о прекращении деятельности, турецкий партнер платить отелям перестал, а уже проведенные платежи заблокировал. По некоторым сведениям, Ted Travel задолжал партнеру не менее миллиона долларов».
Барзыкин привел список отелей, которые выселяли туристов. Это отели Alaiye Resort, Armas Belek, Grand Viking Hotel, Kirman Hotels Sidera, Larissa Holiday Beach, Himeros Life Hotel, Palmiye Garden, Hedef Rose Garden, Hedef Kleopatra, Golden Sun Hotel, Sarp Hotel Belek, Starlight Resort Hotel, Stella Hotel.
Юрий Барзыкин: «Некоторые гостиницы в Аланье были настолько агрессивны, что принимающая компания Jazz Travel была вынуждена переселять туристов на другие курорты».
Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина напомнила, что с хамским отношением отелей туристы сталкиваются каждый раз, когда возникают проблемы у туроператора.
Ирина Тюрина: «Мы считаем, что требование повторной оплаты абсолютно незаконно, так как отели прекрасно понимают, что туристы свое проживание оплатили при покупке тура — иначе никто их бы на курорты не отправил. Кроме того, у самой гостиницы нет никаких договорных отношений с туристом: отель подписывает контракт с туроператором и разбираться должен именно с ним. И если он допустил размещение клиента, не получив оплату от партнера, то это его бизнес-риски».
Туроператор Ted Travel 24 августа заявил о приостановке деятельности. В этот момент в Турции находились 754 его туриста, у которых оказались неоплаченными обратные билеты и проживание в отелях. Причиной банкротства, по мнению экспертов рынка, стал демпинг.
Юрий Барзыкин: «Гостиницы стали требовать повторной оплаты либо предлагали освободить неоплаченные номера. Причем некоторые называли цену за проживание в сутки выше той, которая указана на сайте. Кто-то из туристов соглашался платить, за кого-то платили их турагентства. Также деньги привозили сотрудники принимающей компании-партнера туроператора Jazz Travel. Но как только Ted Travel объявил о прекращении деятельности, турецкий партнер платить отелям перестал, а уже проведенные платежи заблокировал. По некоторым сведениям, Ted Travel задолжал партнеру не менее миллиона долларов».
Барзыкин привел список отелей, которые выселяли туристов. Это отели Alaiye Resort, Armas Belek, Grand Viking Hotel, Kirman Hotels Sidera, Larissa Holiday Beach, Himeros Life Hotel, Palmiye Garden, Hedef Rose Garden, Hedef Kleopatra, Golden Sun Hotel, Sarp Hotel Belek, Starlight Resort Hotel, Stella Hotel.
Юрий Барзыкин: «Некоторые гостиницы в Аланье были настолько агрессивны, что принимающая компания Jazz Travel была вынуждена переселять туристов на другие курорты».
Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина напомнила, что с хамским отношением отелей туристы сталкиваются каждый раз, когда возникают проблемы у туроператора.
Ирина Тюрина: «Мы считаем, что требование повторной оплаты абсолютно незаконно, так как отели прекрасно понимают, что туристы свое проживание оплатили при покупке тура — иначе никто их бы на курорты не отправил. Кроме того, у самой гостиницы нет никаких договорных отношений с туристом: отель подписывает контракт с туроператором и разбираться должен именно с ним. И если он допустил размещение клиента, не получив оплату от партнера, то это его бизнес-риски».
Туроператор Ted Travel 24 августа заявил о приостановке деятельности. В этот момент в Турции находились 754 его туриста, у которых оказались неоплаченными обратные билеты и проживание в отелях. Причиной банкротства, по мнению экспертов рынка, стал демпинг.
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