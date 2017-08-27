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  • 27.08, 10:26
    «Все на нервах»: в Москву из Турции вернулись первые клиенты обанкротившейся Ted Travel. Турция, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Все на нервах»: в Москву из Турции вернулись первые клиенты обанкротившейся Ted Travel

    «Все на нервах»: в Москву из Турции вернулись первые клиенты обанкротившейся Ted Travel

    6 комментариев
    «Все на нервах»: в Москву из Турции вернулись первые клиенты обанкротившейся Ted Travel

    «Все на нервах»: в Москву из Турции вернулись первые клиенты обанкротившейся Ted Travel

    «Все на нервах»: в Москву из Турции вернулись первые клиенты обанкротившейся Ted Travel

      В Москву вернулась первая группа туристов, которые застряли в Турции после банкротства компании Ted Travel.

      Самолет из Антальи приземлился в аэропорту Внуково. На борту — 170 человек. Еще два рейса ожидаются 28 и 29 августа.

      Андрей Грибушин, турист: «У нас 4 дня еще было, то есть мы должны были отдыхать, но от нас потребовали деньги. И вот мы сегодня взяли и в срочном порядке прилетели».

      Мария Михайлова, туристка: «Нам сказали, что нас в пятницу должны забрать в час. Но опять же никто не забрал. И просто у людей уже не было денег, мы ночевали на ресепшене. Ну, не выгнали хотя бы».

      Алексей Богатов, турист: «Мы все на нервах. Жена у меня до сих пор в слезах».

      Наталья Богатова, туристка: «Все остальные дни только в слезах, больше ничего. Потому что два дня мы просто сидели на ресепшене. Соответственно денег у нас не было. Хорошо, друзья нам высылали».

      Туроператор объявил о прекращении работы 24 августа. Такой шаг объяснили падением спроса на турецкое направление. Сейчас в стране сложная эпидемиологическая обстановка. Речь идет о вирусе Коксаки. В Ростуризме заявили, что причиной банкротства стал демпинг при продаже туров. В тот момент в Турции находились 755 клиентов Ted Travel.

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