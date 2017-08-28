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  • 28.08, 07:37
    На севере Азербайджана приходят в себя после ЧП на оружейном складе. Азербайджан, армии мира, взрывы, пожары, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа севере Азербайджана приходят в себя после ЧП на оружейном складе

    На севере Азербайджана приходят в себя после ЧП на оружейном складе

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    На севере Азербайджана приходят в себя после ЧП на оружейном складе

    На севере Азербайджана приходят в себя после ЧП на оружейном складе

    На севере Азербайджана приходят в себя после ЧП на оружейном складе

      В эти минуты в Азербайджане жители поселков, эвакуированные из-за происшествия на оружейном складе, возвращаются в свои дома.

      Пожар наделал не только много шума, пострадали люди. Возгорание произошло на территории воинской части рядом с населенными пунктами.

      Известно, что несколько снарядов упали на дома. Ранения получили шесть человек, сейчас их состояние врачи оценивают как стабильное.

      Сразу после взрыва была перекрыта магистраль, ведущая из Азербайджана в Россию. Из-за этого на границе возникли пробки.

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