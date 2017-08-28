На севере Азербайджана приходят в себя после ЧП на оружейном складе

В эти минуты в Азербайджане жители поселков, эвакуированные
из-за происшествия на оружейном складе, возвращаются в свои дома.
Пожар наделал не только много шума, пострадали люди. Возгорание произошло на территории воинской части рядом с населенными пунктами.
Известно, что несколько снарядов упали на дома. Ранения получили шесть человек, сейчас их состояние врачи оценивают как стабильное.
Сразу после взрыва была перекрыта магистраль, ведущая из Азербайджана в Россию. Из-за этого на границе возникли пробки.
Известно, что несколько снарядов упали на дома. Ранения получили шесть человек, сейчас их состояние врачи оценивают как стабильное.
Сразу после взрыва была перекрыта магистраль, ведущая из Азербайджана в Россию. Из-за этого на границе возникли пробки.
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