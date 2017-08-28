В Хьюстоне из-за «Харви» затопило здание генконсульства РФ

В Хьюстоне
из-за непогоды затопило первый этаж здания генерального консульства РФ. Здание обесточено, сообщил генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.
Александр Писарев, генеральный консул РФ в Хьюстоне: «Мы работаем в офисном здании, утром получили звонок от обслуживающей компании о том, что у здания затоплен первый этаж. Подойти или подъехать к зданию невозможно. По-видимому, мы повесим объявление на нашем сайте, что в понедельник, скорее всего, работать не будем».
По его словам, российские дипломаты не располагают информацией о пострадавших из-за шторма «Харви» соотечественниках. Генконсульство находится на связи с американскими властями, сообщил Писарев ТАСС.
Напомним, шторм «Харви» обрушился на Техас в субботу. В Хьюстоне выпало 508 мм осадков, а в ближайшие дни этот показатель может возрасти вдвое. В городе закрыта часть больниц, прекратил работу аэропорт. Во вторник в Техас, как ожидается, приедет президент Трамп. Пока известно, что он посетит Сан-Антонио, но не появится в затопленном Хьюстоне, передает «Интерфакс».
По его словам, российские дипломаты не располагают информацией о пострадавших из-за шторма «Харви» соотечественниках. Генконсульство находится на связи с американскими властями, сообщил Писарев ТАСС.
В связи с затоплением офисного здания ГК не будет вести приём граждан 28 августа. О режиме работы ГК 29 августа сообщим накануне. #Harvey pic.twitter.com/RySlSyS0Zf— Russian Consulate (@RusCons_TX) 27 августа 2017 г.
Напомним, шторм «Харви» обрушился на Техас в субботу. В Хьюстоне выпало 508 мм осадков, а в ближайшие дни этот показатель может возрасти вдвое. В городе закрыта часть больниц, прекратил работу аэропорт. Во вторник в Техас, как ожидается, приедет президент Трамп. Пока известно, что он посетит Сан-Антонио, но не появится в затопленном Хьюстоне, передает «Интерфакс».
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