В Техасе растет число жертв разрушительного урагана «Харви»

Растет число погибших в результате урагана «Харви», который обрушился на американский штат Техас.
Полиция подтвердила гибель второго человека из-за урагана «Харви». Женщина стала жертвой наводнения, которое застигло ее на дороге в западной части города Хьюстон. Сообщается также, что из-за урагана пострадали более 10 человек.
Ранее мэр Рокпорта Чарльз Вакс сообщил о гибели мужчины в результате пожара в доме. Позже Los Angeles Times сообщила о трех погибших в округе Аранзас. Однако официального подтверждения того, что эти смерти связаны с ураганом, озвучено не было.
По данным властей, количество жертв может возрасти, продолжаются поисковые мероприятия.
Ураган обрушился на Техас накануне. Он достигал четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Президент Дональд Трамп объявил в регионе режим стихийного бедствия. Была объявлена обязательная эвакуация жителей. Аналитики подсчитали, во сколько обойдется ликвидация последствий урагана «Харви». По предварительным данным, сумма ущерба составляет миллиарды долларов.
Ранее мэр Рокпорта Чарльз Вакс сообщил о гибели мужчины в результате пожара в доме. Позже Los Angeles Times сообщила о трех погибших в округе Аранзас. Однако официального подтверждения того, что эти смерти связаны с ураганом, озвучено не было.
По данным властей, количество жертв может возрасти, продолжаются поисковые мероприятия.
Ураган обрушился на Техас накануне. Он достигал четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Президент Дональд Трамп объявил в регионе режим стихийного бедствия. Была объявлена обязательная эвакуация жителей. Аналитики подсчитали, во сколько обойдется ликвидация последствий урагана «Харви». По предварительным данным, сумма ущерба составляет миллиарды долларов.
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