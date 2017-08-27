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  • 27.08, 08:56

    В Техасе растет число жертв разрушительного урагана «Харви»

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    В Техасе растет число жертв разрушительного урагана «Харви»

    В Техасе растет число жертв разрушительного урагана «Харви»

    В Техасе растет число жертв разрушительного урагана «Харви»
  • Фото Associated Press © 2017, Eric Gay

    • Растет число погибших в результате урагана «Харви», который обрушился на американский штат Техас.

    Полиция подтвердила гибель второго человека из-за урагана «Харви». Женщина стала жертвой наводнения, которое застигло ее на дороге в западной части города Хьюстон. Сообщается также, что из-за урагана пострадали более 10 человек.

    Ранее мэр Рокпорта Чарльз Вакс сообщил о гибели мужчины в результате пожара в доме. Позже Los Angeles Times сообщила о трех погибших в округе Аранзас. Однако официального подтверждения того, что эти смерти связаны с ураганом, озвучено не было.

    По данным властей, количество жертв может возрасти, продолжаются поисковые мероприятия.

    смотретьСМИ: ликвидация последствий урагана «Харви» в Техасе будет стоить миллиарды долларов
    СМИ: ликвидация последствий урагана «Харви» в Техасе будет стоить миллиарды долларов
    Ураган обрушился на Техас накануне. Он достигал четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Президент Дональд Трамп объявил в регионе режим стихийного бедствия. Была объявлена обязательная эвакуация жителей. Аналитики подсчитали, во сколько обойдется ликвидация последствий урагана «Харви». По предварительным данным, сумма ущерба составляет миллиарды долларов.

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