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  • 27.08, 13:27

    В США подтвердили гибель троих человек от урагана «Харви»

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    В США подтвердили гибель троих человек от урагана «Харви»

    В США подтвердили гибель троих человек от урагана «Харви»

    В США продолжает расти число жертв урагана, который обрушился на штат Техас.

    Представитель пожарного департамента Рокпорта Рой Лэйрд подтвердил, что жертвами разгула стихии стали уже три человека, сообщают местные СМИ.

    Ранее СМИ сообщали, что от урагана «Харви» могли погибнуть три человека, однако власти подтверждали только гибель двоих.

    Шериф округа Аранзас Билл Миллс со своей стороны заявил, что в настоящее время невыясненной остается судьба порядка 30 человек. Власти не исключают увеличения числа погибших.

    смотретьСМИ: ликвидация последствий урагана «Харви» в Техасе будет стоить миллиарды долларов
    СМИ: ликвидация последствий урагана «Харви» в Техасе будет стоить миллиарды долларов
    Между тем из-за непогоды порядка 300 тысяч человек в пострадавших районах остались без электричества. Улицы в некоторых населенных пунктах затоплены. Мощными порывами ветра сносило заборы, деревья и даже крыши домов. Причиненный стихией ущерб оценивается в миллиарды долларов.

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