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  • 27.08, 07:24

    Начало боя Мейвезера с Макгрегором задержали из-за проблем с трансляциями

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    • Фото Reuters © 2017, USA Today Sports
    Начало боя Мейвезера с Макгрегором задержали <nobr>из-за</nobr> проблем с трансляциями

    Начало боя Мейвезера с Макгрегором задержали из-за проблем с трансляциями

    Начало боя Мейвезера с Макгрегором задержали <nobr>из-за</nobr> проблем с трансляциями
  • Фото Reuters © 2017, USA Today Sports

    • Проблемы с организацией платных трансляций поединка Мейвезер — Макгрегор заставили отложить начало боя.

    Как сообщает ESPN, организующий прямую трансляцию из Лас-Вегаса боя американского боксера Флойда Мейвезера-младшего с ирландским представителем смешанных единоборств Конором Макгрегором, начало поединка было отложено из-за проблем с показом платных трансляций поединка.

    Стивен Эспиноза, вице-президент телеканала Showtime: «Из-за огромного спроса кабельная система по всей стране перегружена. Нам пришлось перезапустить некоторые системы».

    Ранее сообщалось, что букмекеры принимают необычные ставки на этот поединок: что чемпион UFC откусит Мейвезеру ухо, плюнет он в него или не плюнет. Предстоящий бой также вызвал ажиотаж в соцсетях, пользователи которых упражняются в остроумии и распространяют «фотожабы».




    смотретьМэйвезер и МакГрегор объявили о перемирии перед поединком
    Мэйвезер и МакГрегор объявили о перемирии перед поединком
    Гарантированный гонорар американца за поединок составит 100 млн долларов, а ирландца — 30 млн. Эти деньги спортсмены получат вне зависимости от результата боя, без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов и спонсорских выплат.

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