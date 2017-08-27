Начало боя Мейвезера с Макгрегором задержали из-за проблем с трансляциями

Проблемы с организацией платных трансляций поединка Мейвезер — Макгрегор заставили отложить начало боя.
Как сообщает ESPN, организующий прямую трансляцию из Лас-Вегаса боя американского боксера Флойда Мейвезера-младшего с ирландским представителем смешанных единоборств Конором Макгрегором, начало поединка было отложено из-за проблем с показом платных трансляций поединка.
Стивен Эспиноза, вице-президент телеканала Showtime: «Из-за огромного спроса кабельная система по всей стране перегружена. Нам пришлось перезапустить некоторые системы».
Ранее сообщалось, что букмекеры принимают необычные ставки на этот поединок: что чемпион UFC откусит Мейвезеру ухо, плюнет он в него или не плюнет. Предстоящий бой также вызвал ажиотаж в соцсетях, пользователи которых упражняются в остроумии и распространяют «фотожабы».
Гарантированный гонорар американца за поединок составит 100 млн долларов, а ирландца — 30 млн. Эти деньги спортсмены получат вне зависимости от результата боя, без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов и спонсорских выплат.
Стивен Эспиноза, вице-президент телеканала Showtime: «Из-за огромного спроса кабельная система по всей стране перегружена. Нам пришлось перезапустить некоторые системы».
Ранее сообщалось, что букмекеры принимают необычные ставки на этот поединок: что чемпион UFC откусит Мейвезеру ухо, плюнет он в него или не плюнет. Предстоящий бой также вызвал ажиотаж в соцсетях, пользователи которых упражняются в остроумии и распространяют «фотожабы».
Сел смотреть бой, а там медведи и нерест осетровых! Да, ради осетра и проснулся в 5 утра. #MayweatherMcGregor #Мейвезер #Макгрегор— Pavel (@_Pavelao) 27 августа 2017 г.
Гарантированный гонорар американца за поединок составит 100 млн долларов, а ирландца — 30 млн. Эти деньги спортсмены получат вне зависимости от результата боя, без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов и спонсорских выплат.
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