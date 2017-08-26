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  • 26.08, 22:20

    Плевки и откушенное ухо: на поединок Мейвезер — Макгрегор принимают необычные ставки

    2 комментария
    Плевки и откушенное ухо: на поединок Мейвезер — Макгрегор принимают необычные ставки

    Плевки и откушенное ухо: на поединок Мейвезер — Макгрегор принимают необычные ставки

    Плевки и откушенное ухо: на поединок Мейвезер — Макгрегор принимают необычные ставки
  • Фото Associated Press © 2017, John Locher

    • Букмекеры принимают необычные ставки на поединок боксера Флойда Мейвезера и бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.

    В частности, ставки на то, что чемпион UFC откусит Мейвезеру ухо, принимаются с коэффициентом 75 к 1. Если Макгрегор ударит соперника ногой, сыграет котировка 8.50, а если плюнет в него — 8.00. Принимаются ставки и на то, что ирландец не будет плевать (1,05 к 1).

    На то, что Мейвезер последует примеру Тайсона и откусит ухо сопернику, предлагается ставить за 100.00, на удар ногой от американца — 50.00, а плевок — 35.00.

    В целом же фаворитом поединка считают американца. Коэффициент на его победу составляет 1.25, а поражение — 4.30, передает «Чемпионат.com».

    смотретьМэйвезер и МакГрегор объявили о перемирии перед поединком
    Мэйвезер и МакГрегор объявили о перемирии перед поединком
    Напомним, чемпион мира по боксу Мейвезер и чемпион UFC Макгрегор проведут бой в Лас-Вегасе в ночь на 27 августа по московскому времени. Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар американца за поединок составит 100 млн долларов, а ирландца — 30 млн. Эти деньги спортсмены получат вне зависимости от результата боя.

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