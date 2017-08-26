Букмекеры принимают необычные ставки на поединок боксера Флойда Мейвезера и бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.
В частности, ставки на то, что чемпион UFC откусит Мейвезеру ухо, принимаются с коэффициентом 75 к 1. Если Макгрегор ударит соперника ногой, сыграет котировка 8.50, а если плюнет в него — 8.00. Принимаются ставки и на то, что ирландец не будет плевать (1,05 к 1).
На то, что Мейвезер последует примеру Тайсона и откусит ухо сопернику, предлагается ставить за 100.00, на удар ногой от американца — 50.00, а плевок — 35.00.
В целом же фаворитом поединка считают американца. Коэффициент на его победу составляет 1.25, а поражение — 4.30, передает «Чемпионат.com».
Напомним, чемпион мира по боксу Мейвезер и чемпион UFC Макгрегор проведут бой в Лас-Вегасе в ночь на 27 августа по московскому времени. Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар американца за поединок составит 100 млн долларов, а ирландца — 30 млн. Эти деньги спортсмены получат вне зависимости от результата боя.
На то, что Мейвезер последует примеру Тайсона и откусит ухо сопернику, предлагается ставить за 100.00, на удар ногой от американца — 50.00, а плевок — 35.00.
В целом же фаворитом поединка считают американца. Коэффициент на его победу составляет 1.25, а поражение — 4.30, передает «Чемпионат.com».
Напомним, чемпион мира по боксу Мейвезер и чемпион UFC Макгрегор проведут бой в Лас-Вегасе в ночь на 27 августа по московскому времени. Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар американца за поединок составит 100 млн долларов, а ирландца — 30 млн. Эти деньги спортсмены получат вне зависимости от результата боя.
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