Путин поручил выяснить причины пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области

Президент России дал поручение правоохранительным органам досконально разобраться в причинах возникновения пожаров в
Ростове-на-Дону и Волгоградской области, в результате которых погибли и пострадали люди, еще сотни человек остались без жилья.
Сообщение пресс-службы Кремля: «Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе ликвидации пожаров и их последствий в Волгоградской области и в Ростове-на-Дону. При этом министр не исключил вероятности поджогов. Президент поручил правительству РФ продолжать оказание всей необходимой помощи пострадавшим от пожаров, а правоохранительным органам — досконально разобраться в причинах произошедшего».
Напомним, пожар в старых кварталах в самом центре Ростова-на-Дону вспыхнул 21 августа. Огнем моментально были охвачены жилые дома на общей площади около 10 тысяч квадратных метров. Погиб пожилой мужчина.
С пожаром боролись 200 пожарных расчетов, семь вертолетов и два самолета-амфибии. На тушение ушло более суток. Более 600 человек остались без крыши над головой. Местные жители уверены, что исторический квартал спалили черные риелторы.
В Волгоградской области режим чрезвычайной ситуации в связи с масштабными природными пожарами действует со среды. К борьбе с огнем привлекали более 6,5 тысячи человек, свыше 2 тысяч единиц техники. Задействована авиация МЧС, к борьбе с огнем привлекли военных. Из опасной зоны своевременно эвакуировали детские лагеря, проводилась эвакуация жителей. Была перекрыта федеральная трасса федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. К поселку Оленье огонь подошел практически вплотную, стену огня остановили в сотне метров от жилых домов. А в Ольховском районе сгорели жилые дома, жертвами пожара стали двое пенсионеров. Губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба не исключил версию, что пожары в Городищенском и Среднеахтубинском районах, начались из-за поджогов.
Напомним, пожар в старых кварталах в самом центре Ростова-на-Дону вспыхнул 21 августа. Огнем моментально были охвачены жилые дома на общей площади около 10 тысяч квадратных метров. Погиб пожилой мужчина.
С пожаром боролись 200 пожарных расчетов, семь вертолетов и два самолета-амфибии. На тушение ушло более суток. Более 600 человек остались без крыши над головой. Местные жители уверены, что исторический квартал спалили черные риелторы.
В Волгоградской области режим чрезвычайной ситуации в связи с масштабными природными пожарами действует со среды. К борьбе с огнем привлекали более 6,5 тысячи человек, свыше 2 тысяч единиц техники. Задействована авиация МЧС, к борьбе с огнем привлекли военных. Из опасной зоны своевременно эвакуировали детские лагеря, проводилась эвакуация жителей. Была перекрыта федеральная трасса федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. К поселку Оленье огонь подошел практически вплотную, стену огня остановили в сотне метров от жилых домов. А в Ольховском районе сгорели жилые дома, жертвами пожара стали двое пенсионеров. Губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба не исключил версию, что пожары в Городищенском и Среднеахтубинском районах, начались из-за поджогов.
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