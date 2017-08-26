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  • 26.08, 23:51

    Путин поручил выяснить причины пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области

    4 комментария
    • Фото РИА Новости, Сергей Пивоваров
    Путин поручил выяснить причины пожаров в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> и Волгоградской области

    Путин поручил выяснить причины пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области

    Путин поручил выяснить причины пожаров в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> и Волгоградской области
  • Фото РИА Новости, Сергей Пивоваров

    • Президент России дал поручение правоохранительным органам досконально разобраться в причинах возникновения пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области, в результате которых погибли и пострадали люди, еще сотни человек остались без жилья.

    Сообщение пресс-службы Кремля: «Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе ликвидации пожаров и их последствий в Волгоградской области и в Ростове-на-Дону. При этом министр не исключил вероятности поджогов. Президент поручил правительству РФ продолжать оказание всей необходимой помощи пострадавшим от пожаров, а правоохранительным органам — досконально разобраться в причинах произошедшего».

    Напомним, пожар в старых кварталах в самом центре Ростова-на-Дону вспыхнул 21 августа. Огнем моментально были охвачены жилые дома на общей площади около 10 тысяч квадратных метров. Погиб пожилой мужчина.

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