Жители сгоревших ростовских районов обвинили в поджоге черных риелторов

Пожар в историческом центре
Ростова-на-Дону, случившийся 21 августа, потряс всю страну. Район, в котором все началось, в народе называют Говняркой. До пожара здесь было несколько сотен ветхих домов, многие из них вросли своими стенами еще в позапрошлый век.
И хотя в эти трущобы даже водили экскурсии для туристов-экстремалов, никакой исторической ценности скособоченные домишки на кривых, никогда не знавших асфальта улицах не представляли. Но даже беглого взгляда на карту достаточно, чтобы понять истинную ценность этого места. Говнярка — практически центр города.
Не удивительно, что с каждым годом район со всех сторон все больше и больше подпирали новенькие высотки и стрелы строительных кранов. И вот, когда трущобы в одночасье вспыхнули, да так, что больше суток их не могли потушить 200 пожарных расчетов, семь вертолетов и два самолета-амфибии, у местных жителей не осталось никаких сомнений, что причиной стал поджог.
Сами ростовчане не помнят таких пожаров. Все произошло так быстро, что пожару сразу присвоили высшую степень опасности. Когда стали вывозить на носилках раненых, люди кричали, что это катастрофа. Потом выяснилось, что в огне погиб человек — Владимир Литвинов 76 лет. Пожилой мужчина, инвалид, не смог выбраться из своего горящего дома.
Вместе с ядовитым дымом старый Ростов облетела новость: грозили ведь, что спалят злосчастную Говнярку и спалили — закидали коктейлем Молотова. В один голос жители жалуются, что к ним приходили какие-то люди и требовали продать свои дома. А потом случился пожар.
Житель сгоревшего района: «У меня соседка следователям говорила, что слышала, как разбилась бутылка об ее ворота, после этого у нее дом начал гореть».
При этом местные уверены, что квартал спалили черные риелторы.
Местный житель: «Они и администрации жаловались и полиции до пожара. СМС было предупредительное: если вы не будете квартиры оставлять, спалим вас».
Но почему помимо пресловутой Говнярки, где половина домов были нежилые, где бродяги жгли костры на свалке, сгорел вполне себе приличный квартал на Театральном спуске? Похоже, поджигатели и сами не ожидали столь страшного результата. Ведь такое возгорание при сильном ветре тушится с большим трудом.
Сгоревшие районы оцепила полиция, говорят, чтобы не допустить мародерства. Журналистов на место происшествия тоже не пускают. А между тем людей по-прежнему мучают вопросы: кто чиркнул спичкой и ответит ли кто-нибудь за гибель человека и выжженные судьбы сотен людей?
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Вячеслава Немышева.
Не удивительно, что с каждым годом район со всех сторон все больше и больше подпирали новенькие высотки и стрелы строительных кранов. И вот, когда трущобы в одночасье вспыхнули, да так, что больше суток их не могли потушить 200 пожарных расчетов, семь вертолетов и два самолета-амфибии, у местных жителей не осталось никаких сомнений, что причиной стал поджог.
Сами ростовчане не помнят таких пожаров. Все произошло так быстро, что пожару сразу присвоили высшую степень опасности. Когда стали вывозить на носилках раненых, люди кричали, что это катастрофа. Потом выяснилось, что в огне погиб человек — Владимир Литвинов 76 лет. Пожилой мужчина, инвалид, не смог выбраться из своего горящего дома.
Вместе с ядовитым дымом старый Ростов облетела новость: грозили ведь, что спалят злосчастную Говнярку и спалили — закидали коктейлем Молотова. В один голос жители жалуются, что к ним приходили какие-то люди и требовали продать свои дома. А потом случился пожар.
Житель сгоревшего района: «У меня соседка следователям говорила, что слышала, как разбилась бутылка об ее ворота, после этого у нее дом начал гореть».
При этом местные уверены, что квартал спалили черные риелторы.
Местный житель: «Они и администрации жаловались и полиции до пожара. СМС было предупредительное: если вы не будете квартиры оставлять, спалим вас».
Но почему помимо пресловутой Говнярки, где половина домов были нежилые, где бродяги жгли костры на свалке, сгорел вполне себе приличный квартал на Театральном спуске? Похоже, поджигатели и сами не ожидали столь страшного результата. Ведь такое возгорание при сильном ветре тушится с большим трудом.
Сгоревшие районы оцепила полиция, говорят, чтобы не допустить мародерства. Журналистов на место происшествия тоже не пускают. А между тем людей по-прежнему мучают вопросы: кто чиркнул спичкой и ответит ли кто-нибудь за гибель человека и выжженные судьбы сотен людей?
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Вячеслава Немышева.
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