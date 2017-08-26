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  • 26.08, 19:18

    Ространснадзор назвал причину крушения автобуса на Кубани

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    Ространснадзор назвал причину крушения автобуса на Кубани

    Ространснадзор назвал причину крушения автобуса на Кубани

    Ространснадзор назвал причину крушения автобуса на Кубани

    Неисправность тормозной системы стала причиной падения автобуса в море в Краснодарском крае.

    Причину трагедии назвали в Ространснадзоре.

    В ведомстве отметили, что вопрос о дальнейшем участии специалистов Ространснадзора в расследовании будет решен во время дополнительных консультаций с прокуратурой.

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    Напомним, накануне, 25 августа, в поселке Волна в воду с высоты примерно четырех метров упал автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз». В результате погибли 18 человек. 33 человек удалось спасти.

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