Ространснадзор назвал причину крушения автобуса на Кубани

Неисправность тормозной системы стала причиной падения автобуса в море в Краснодарском крае.
Причину трагедии назвали в Ространснадзоре.
В ведомстве отметили, что вопрос о дальнейшем участии специалистов Ространснадзора в расследовании будет решен во время дополнительных консультаций с прокуратурой.
Напомним, накануне, 25 августа, в поселке Волна в воду с высоты примерно четырех метров упал автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз». В результате погибли 18 человек. 33 человек удалось спасти.
По делу о крушении автобуса проходят индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе и водитель Карапет Микаелян. Сегодня суд арестовал их на два месяца.
В ведомстве отметили, что вопрос о дальнейшем участии специалистов Ространснадзора в расследовании будет решен во время дополнительных консультаций с прокуратурой.
Напомним, накануне, 25 августа, в поселке Волна в воду с высоты примерно четырех метров упал автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз». В результате погибли 18 человек. 33 человек удалось спасти.
По делу о крушении автобуса проходят индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе и водитель Карапет Микаелян. Сегодня суд арестовал их на два месяца.
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