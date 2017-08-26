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  • 26.08, 19:18

    Подозреваемых в крушении автобуса на Кубани арестовали

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    • Фото РИА Новости, Николай Хижняк
    Подозреваемых в крушении автобуса на Кубани арестовали

    Подозреваемых в крушении автобуса на Кубани арестовали

    Подозреваемых в крушении автобуса на Кубани арестовали
  • Фото РИА Новости, Николай Хижняк

    • Индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе и водителя Карапета Микаеляна, который управлял упавшим в воду в Краснодарском крае автобусом, взяли под стражу.

    Суд отправил подозреваемых по делу о крушении автобуса под арест на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

    Им грозит ответственность по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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    По данным следствия, Вечерадзе заключил с компанией «Таманьнефтегаз» договор на перевозку рабочих, в бумагах шла речь о пяти автобусах. Однако автобус, который упал в море, не значился в контракте. Кроме того, предприниматель вообще не заключал никакого договора с водителем.

    Напомним, автокатастрофа произошла накануне, 25 августа, в поселке Волна. Автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров. Жертвами ДТП стали 18 человек. 33 человек удалось спасти.

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    26 августа объявлено на Кубани днем траура. Сегодня в регионе приспущены флаги, отменены массовые и развлекательные мероприятия. В храмах прошли панихиды по жертвам трагедии.

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