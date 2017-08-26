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  • 26.08, 20:50
    Парад, оратория и взрыв: чем запомнился День независимости Украины. НАТО, парады, США, торжества и праздники, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПарад, оратория и взрыв: чем запомнился День независимости Украины

    Парад, оратория и взрыв: чем запомнился День независимости Украины

    1 комментарий
    Парад, оратория и взрыв: чем запомнился День независимости Украины

    Парад, оратория и взрыв: чем запомнился День независимости Украины

    Парад, оратория и взрыв: чем запомнился День независимости Украины

      Украина на этой неделе отметила День независимости, но весь праздник и предшествующую ему неделю среди политиков речь шла только о России.

      Для украинских патриотов независимость страны означает в первую очередь обрыв всех связей с Россией. Однако то, что эту «независимость» Украина теперь поддерживает с помощью других стран, патриотов не смущает. Новых союзников по НАТО в стране теперь принято называть не иначе как «гарантами», и в их присутствии на параде в Киеве президент страны Петр Порошенко объявил об окончательном освобождении от «империи». Вечером же на Майдане ораторию «Славься, Украина» исполнила певица Мария Максакова, бывший депутат Госдумы.

      С помощью западных союзников Украина «освобождается» и от собственных ресурсов: так, во вторник в страну из американского Балтимора отправилась первая партия угля. Украина нашла замену донбасскому углю, и цена транспортировки также не беспокоит украинских политиков.

      В последнее время на Украине произошло еще два заметных скандала. Первый был связан с учительницей, которая отвезла свой класс на экскурсию в Россию и была вынуждена из-за этого уволиться. Второй — с неожиданным обнаружением действующего Русского культурного центра в Киеве.

      смотретьНезависимость от здравого смысла: как Украина встретила свой государственный праздник
      Независимость от здравого смысла: как Украина встретила свой государственный праздник
      Политологи, в том числе украинские, видят в этой антироссийской шумихе лишь попытку привлечь внимание к Украине, стремительно уходящей из мировой повестки дня. Между тем киевская полиция пока так и не выяснила, кто устроил в центре Киева в День независимости взрыв гранаты, из-за которого пострадали три человека.

      Подробности — в материале корреспондента НТВ Михаила Богданова.

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