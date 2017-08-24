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  • 24.08, 22:38
    Войска НАТО впервые промаршировали по главной улице Киева. армии мира, НАТО, США, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВойска НАТО впервые промаршировали по главной улице Киева

    Войска НАТО впервые промаршировали по главной улице Киева

    36 комментариев
    Войска НАТО впервые промаршировали по главной улице Киева

    Войска НАТО впервые промаршировали по главной улице Киева

    Войска НАТО впервые промаршировали по главной улице Киева

      Натовские военные сегодня впервые прошли торжественным маршем по Крещатику — в одной колонне с военными украинскими. Парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины принимал ее президент Петр Порошенко, заявивший, что все эти военные силы идут в НАТО по «широкому евроатлантическому автобану» и отдельной дорогой — в Донбасс.

      Праздник отмечался национальный, а парад получился на редкость интернациональный. По Крещатику маршировали колонны солдат сразу из нескольких натовских армий. По мнению украинских властей, это доказательство успехов в процессе евроинтеграции. По мнению многих украинцев: как странно наблюдать чужую форму в День независимости.

      Юрий Кот, президент ассоциации публичной дипломатии «Будущее страны»: «Сегодня можно говорить, что по сути Украина является единственной страной, которая празднует свою независимость без украинского народа. И то, что глава Пентагона принимает парад украинского войска, это такой откровенный плевок в лицо нашему народу».

      Самым заметным гостем на параде стал, конечно, глава Пентагона Джеймс Мэттис. С точки зрения дипломатии, это серьезный жест. Ведь не министр финансов или образования — министр обороны. И это уже вызвало реакцию, в том числе и в США. Известный ястреб американской политики сенатор Джон Маккейн увязал украинский вояж Мэттиса с вопросом о поставках на Украину летального оружия. Мол, хороший повод наконец-то эти поставки начать. Оружие Маккейн несколько уклончиво назвал оборонительным. Хотя это можно сказать хоть о ядерной бомбе — тоже ведь оружие сдерживания. В Белом Доме, впрочем, позицию сенатора не разделяют. А вот президенту Порошенко она явно по вкусу — скорей бы в НАТО.

      Пётр Порошенко, президент Украины: «Должны искать и держаться за союзников. Сто лет назад остались один на один с Россией, а выжили только те новые государства, которые имели надлежащую внешнюю поддержку. Теперь все иначе. И я уверен в нашей армии. Она является в лучшей форме, чем когда-либо — и это, кстати, оценка европейских аналитических центров. Но впереди еще много работы по ее укреплению и модернизации, вступления в полной совместимости со стандартами НАТО».

      Позже на совместной пресс-конференции глава Пентагона высказался насчет летального оружия. Но не слишком конкретно, в духе известной цитаты: он улетел, но обещал вернуться.

      Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Если говорить о летальном вооружении, мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе и, исходя из того, что увидел, буду информировать руководство страны о конкретных вещах, которые я буду рекомендовать к осуществлению американской стороне. У нас есть намерение усилить наше сотрудничество. Недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины».

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

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