Войска НАТО впервые промаршировали по главной улице Киева

Натовские военные сегодня впервые прошли торжественным маршем по Крещатику — в одной колонне с военными украинскими. Парад по случаю
26-й годовщины независимости Украины принимал ее президент Петр Порошенко, заявивший, что все эти военные силы идут в НАТО по «широкому евроатлантическому автобану» и отдельной дорогой — в Донбасс.
Праздник отмечался национальный, а парад получился на редкость интернациональный. По Крещатику маршировали колонны солдат сразу из нескольких натовских армий. По мнению украинских властей, это доказательство успехов в процессе евроинтеграции. По мнению многих украинцев: как странно наблюдать чужую форму в День независимости.
Юрий Кот, президент ассоциации публичной дипломатии «Будущее страны»: «Сегодня можно говорить, что по сути Украина является единственной страной, которая празднует свою независимость без украинского народа. И то, что глава Пентагона принимает парад украинского войска, это такой откровенный плевок в лицо нашему народу».
Самым заметным гостем на параде стал, конечно, глава Пентагона Джеймс Мэттис. С точки зрения дипломатии, это серьезный жест. Ведь не министр финансов или образования — министр обороны. И это уже вызвало реакцию, в том числе и в США. Известный ястреб американской политики сенатор Джон Маккейн увязал украинский вояж Мэттиса с вопросом о поставках на Украину летального оружия. Мол, хороший повод наконец-то эти поставки начать. Оружие Маккейн несколько уклончиво назвал оборонительным. Хотя это можно сказать хоть о ядерной бомбе — тоже ведь оружие сдерживания. В Белом Доме, впрочем, позицию сенатора не разделяют. А вот президенту Порошенко она явно по вкусу — скорей бы в НАТО.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Должны искать и держаться за союзников. Сто лет назад остались один на один с Россией, а выжили только те новые государства, которые имели надлежащую внешнюю поддержку. Теперь все иначе. И я уверен в нашей армии. Она является в лучшей форме, чем когда-либо — и это, кстати, оценка европейских аналитических центров. Но впереди еще много работы по ее укреплению и модернизации, вступления в полной совместимости со стандартами НАТО».
Позже на совместной пресс-конференции глава Пентагона высказался насчет летального оружия. Но не слишком конкретно, в духе известной цитаты: он улетел, но обещал вернуться.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Если говорить о летальном вооружении, мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе и, исходя из того, что увидел, буду информировать руководство страны о конкретных вещах, которые я буду рекомендовать к осуществлению американской стороне. У нас есть намерение усилить наше сотрудничество. Недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.
Юрий Кот, президент ассоциации публичной дипломатии «Будущее страны»: «Сегодня можно говорить, что по сути Украина является единственной страной, которая празднует свою независимость без украинского народа. И то, что глава Пентагона принимает парад украинского войска, это такой откровенный плевок в лицо нашему народу».
Самым заметным гостем на параде стал, конечно, глава Пентагона Джеймс Мэттис. С точки зрения дипломатии, это серьезный жест. Ведь не министр финансов или образования — министр обороны. И это уже вызвало реакцию, в том числе и в США. Известный ястреб американской политики сенатор Джон Маккейн увязал украинский вояж Мэттиса с вопросом о поставках на Украину летального оружия. Мол, хороший повод наконец-то эти поставки начать. Оружие Маккейн несколько уклончиво назвал оборонительным. Хотя это можно сказать хоть о ядерной бомбе — тоже ведь оружие сдерживания. В Белом Доме, впрочем, позицию сенатора не разделяют. А вот президенту Порошенко она явно по вкусу — скорей бы в НАТО.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Должны искать и держаться за союзников. Сто лет назад остались один на один с Россией, а выжили только те новые государства, которые имели надлежащую внешнюю поддержку. Теперь все иначе. И я уверен в нашей армии. Она является в лучшей форме, чем когда-либо — и это, кстати, оценка европейских аналитических центров. Но впереди еще много работы по ее укреплению и модернизации, вступления в полной совместимости со стандартами НАТО».
Позже на совместной пресс-конференции глава Пентагона высказался насчет летального оружия. Но не слишком конкретно, в духе известной цитаты: он улетел, но обещал вернуться.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Если говорить о летальном вооружении, мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе и, исходя из того, что увидел, буду информировать руководство страны о конкретных вещах, которые я буду рекомендовать к осуществлению американской стороне. У нас есть намерение усилить наше сотрудничество. Недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.
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