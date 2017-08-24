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  • 24.08, 11:56
    Глава Пентагона приехал на парад в честь Дня независимости Украины. армии мира, НАТО, США, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Пентагона приехал на парад в честь Дня независимости Украины

    Глава Пентагона приехал на парад в честь Дня независимости Украины

    1 комментарий
    Глава Пентагона приехал на парад в честь Дня независимости Украины

    Глава Пентагона приехал на парад в честь Дня независимости Украины

    Глава Пентагона приехал на парад в честь Дня независимости Украины

      На празднование Дня независимости Украина пригласила военных из девяти стран НАТО.

      Сегодня Украина отмечает День независимости. Торжества начались с церковных богослужений во всех регионах страны. В Софийский собор прибыло высшее руководство во главе с президентом Петром Порошенко.

      На главной улице Киева проходит праздничный парад. По Крещатику идут украинские военные вместе с коллегами из 9 стран НАТО. Среди почетных гостей — несколько министров обороны, включая главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

      В этом году парад обойдется без участия армейской техники. Ее представили отдельно — в рамках выставки оружия на Европейской площади.

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