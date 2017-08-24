Глава Пентагона приехал на парад в честь Дня независимости Украины

На празднование Дня независимости Украина пригласила военных из девяти стран НАТО.

Сегодня Украина отмечает День независимости. Торжества начались с церковных богослужений во всех регионах страны. В Софийский собор прибыло высшее руководство во главе с президентом Петром Порошенко.



На главной улице Киева проходит праздничный парад. По Крещатику идут украинские военные вместе с коллегами из 9 стран НАТО. Среди почетных гостей — несколько министров обороны, включая главу Пентагона Джеймса Мэттиса.



В этом году парад обойдется без участия армейской техники. Ее представили отдельно — в рамках выставки оружия на Европейской площади.