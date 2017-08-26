Пожары в Волгоградской области: ситуацию удалось взять под контроль

В Дубовском районе Волгоградской области от природных пожаров спасли 4 населенных пункта. С огнем боролись всем миром — помогали военные, казаки и добровольные дружины. С воздуха пламя тушили самолеты
Бе-200 и вертолеты Ми-8. Мешал сильный ветер, но ситуацию все же удалось взять под контроль. Эвакуированные ночью жители начали возвращаться в свои села.
Тонны воды сбрасывают и с вертолетов, и с самолетов. С огнем боролись всю ночь волгоградские пожарные и экипажи из соседних областей. Загорелось сразу в трех районах.
Еще накануне на борьбу с пожарами мобилизовали резервы из воинских частей и сотрудников полиции. Общими усилиями огонь удалось остановить на подступах жилью. К поселку Оленье огонь подошел практически вплотную. Пламя остановили, когда до крайних домов осталась сотня метров. Жителей в срочном порядке эвакуировали.
Эвакуация была объявлена сразу в нескольких деревнях. Людей просили брать с собой только самое необходимое. Жителей отвезли в пункты временного размещения, где они провели всю ночь.
Вывозить в безопасные районы пришлось и детей, отдыхавших в летних лагерях. При этом дорогу на Волгоград перекрыли из-за сильной задымленности. В итоге детей с отдыха везли окольными путями. Добраться до родителей удалось только под утро. Движение по трассе Волгоград — Саратов возобновили только в половине-седьмого. К этому моменту ситуацию с пожарами удалось взять под контроль.
Сейчас МЧС продолжает воздушную разведку. Режим чрезвычайной ситуации в области сохраняется, передает корреспондент НТВ Михаил Чернов.
Еще накануне на борьбу с пожарами мобилизовали резервы из воинских частей и сотрудников полиции. Общими усилиями огонь удалось остановить на подступах жилью. К поселку Оленье огонь подошел практически вплотную. Пламя остановили, когда до крайних домов осталась сотня метров. Жителей в срочном порядке эвакуировали.
Эвакуация была объявлена сразу в нескольких деревнях. Людей просили брать с собой только самое необходимое. Жителей отвезли в пункты временного размещения, где они провели всю ночь.
Вывозить в безопасные районы пришлось и детей, отдыхавших в летних лагерях. При этом дорогу на Волгоград перекрыли из-за сильной задымленности. В итоге детей с отдыха везли окольными путями. Добраться до родителей удалось только под утро. Движение по трассе Волгоград — Саратов возобновили только в половине-седьмого. К этому моменту ситуацию с пожарами удалось взять под контроль.
Сейчас МЧС продолжает воздушную разведку. Режим чрезвычайной ситуации в области сохраняется, передает корреспондент НТВ Михаил Чернов.
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