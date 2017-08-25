Пострадавшие от пожаров в Волгоградской области рассказали об огненных ловушках

Ситуацию с природными пожарами в Волгоградской области удалось стабилизировать. В регионе не осталось ни одного действующего очага возгорания. Об этом сообщает МЧС.

Наиболее сложными были последние двое суток. Пламя быстро распространялось из-за ураганного ветра. На пути огня оказались больше 20 населенных пунктов, в которых живут почти 600 тысяч человек. Корреспондент НТВ Михаил Чернов встретился с пострадавшими.



Его состояние — стабильно тяжелое. У жителя хутора Степной Александра Пылина ожоги 45% тела. Сейчас он в отделении реанимации больницы скорой медицинской помощи. Они с братом возвращался с рыбалки и угодили в самое пекло.



Александр Пылин: «Он уходил от нас. Потом ветер изменился резко и он пошел на нас. Я только и успел крикнуть: „Бросай все в машину, улетаем!“ Он успел с товарищем прыгнуть, а я чуть позже и попал в канаву».



Накануне вечером доставили еще двух пострадавших от огня.



Наталья Ляхова, главный врач Больницы скорой медицинской помощи №25: «Пациент поступил самообращением в крайне тяжелом состоянии. В состоянии ожогового шока. 45% ожогов верхних, нижних конечностей, туловища. Второй пациент — это пожарная добровольная дружина, который помогал в тушении пожара и получил ожоги».



В селе Ягодное на окраине области сегодня продолжают считать убытки. Здесь выгорело два десятка домов. В огне погибли два пенсионера. Супругов Попчуевых 88 и 84 лет соседи вывели из горящего дома, но в пожарной суете никто не заметил, как они бросились обратно спасать документы и вещи. Из своего дома больше не вышли. Подробнее — в репортаже НТВ.