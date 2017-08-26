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  • 26.08, 14:46

    Глава СК взял расследование убийства чеченского депутата под личный контроль

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    Глава СК взял расследование убийства чеченского депутата под личный контроль

    Глава СК взял расследование убийства чеченского депутата под личный контроль

    В СК РФ считают, что убийство депутата Магомеда Асхабова могло произойти из-за его служебной деятельности.

    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование убийства депутата парламента Чечни Магомеда Асхабова. Бастрыкин также распорядился задействовать в расследовании самых опытных следователей.

    Следствие рассматривает различные версии преступления: одна из основных версий — убийство связано со служебной деятельностью депутата. По делу уже допрошены десять свидетелей.

    Ранее Рамзан Кадыров заявил, что преступление раскрыто «более чем наполовину», и оно не является политическим. Глава Чечни также подчеркнул, что убийство совершили не террористы.

    Напомним, Магомед Асхабов был убит накануне утром в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Неизвестные обстреляли машину депутата, когда он ехал из дома на работу — и это повлекло смертельную аварию. На месте преступления были найдены гильзы калибра 7,62 мм.

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