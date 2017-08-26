Кадыров не нашел политики и терроризма в убийстве чеченского депутата

Рамзан Кадыров выразил соболезнования семье депутата парламента Чечни Магомеда Асхабова, которого накануне убили неизвестные.
Также глава Чечни выразил уверенность в том, что убийство депутата не является политическим, и подчеркнул, что террористы не имеют отношения к гибели Асхабова.
Сегодня трагически оборвалась жизнь депутата Парламента Чеченской Республики Магомеда Асхабова.В течение всего дня я не давал по этому поводу интервью или комментарии, пока не стали известны определённые детали и подробности. Сейчас, основываясь на информации, полученной из многочисленных и независимых друг от друга источников, и сведениях правоохранительных органов, могу заявить, что это не политическое убийство. Нужно быть предельно правдивыми — к убийству не имеют никакого отношения ни террористы и ни ваххабисты, будь и те и другие трижды прокляты. Мы получаем подробности, которые дают основание быть уверенными в том, что преступление, более чем наполовину, раскрыто. В Чеченской Республике убийство Магомеда Асхабова воспринято с большим удивлением. Подобных явлений в Чечне не было очень давно. Перед руководством правоохранительных органов мною поставлена задача в сжатые сроки установить преступников, задержать и наказать их в соответствие с действующими законами. В их способности выполнить данную задачу нисколько не сомневаюсь. Я выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким Магомеда Асхабова. #Кадыров #Россия #Чечня #Асхабов
Напомним, Мухмад Асхабов был убит накануне в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Неизвестные обстреляли машину депутата, когда он ехал из дома на работу.
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