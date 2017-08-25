В Чечне убили депутата местного парламента

Неизвестные обстреляли машину депутата чеченского парламентария Магомеда Асхабова.
В Чечне убили депутата республиканского парламента Магомеда Асхабова. Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа, парламентарий был убит в результате обстрела его автомобиля.
Управление СК по Чечне уже возбудило уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Сообщается, что убийство произошло утром на автодороге Ачхой-Мартановского района, по которой депутат ехал на работу.
61-летний Асхабов возглавлял Комитет по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов парламента Чечни. В парламент республики он был избран в сентябре прошлого года, а был советником руководителя администрации Рамзана Кадырова.
Управление СК по Чечне уже возбудило уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Сообщается, что убийство произошло утром на автодороге Ачхой-Мартановского района, по которой депутат ехал на работу.
61-летний Асхабов возглавлял Комитет по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов парламента Чечни. В парламент республики он был избран в сентябре прошлого года, а был советником руководителя администрации Рамзана Кадырова.
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